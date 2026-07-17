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Глумица коју обожава Балкан: Кречи, кува, рестаурира старе ствари и ужива у свом врту

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 08:19

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турска глумица
Фото: Instagram/Nurgül Yeşilçay

Често сте чули реченицу да је неком „Слава ударила у главу“, али има и оних којима ни популарност ни богатство не могу замијенити свакодневницу.

Тако је и једна од најпопуларнијих турских глумица Нургул Јешилчај домаћица, вртларка, механичарка, молер, спремачица и много тога. Неке од наведених улога тумачи само зарад серија, које снима, али већину наведених редовно обавља у свом дому.

Нургул са својим пратиоцима редовно на друштвеној мрежи Инстаграм дијели своје свакодневне активности. Од снимања серија, емисија, живота на сцени и сету до живота жене у кући, која води рачуна о свом дому и породици.

Тако на њеном Инстаграму осим објава у заносним хаљинама, егзотичним дестинацијама можете научити и неки нови рецепт да обогатите вашу кухињу, како да рестаурирате старе ствари и дате им нови сјај, уређујете врт и преуређујете кућу од темеља до крова.

Често објављује и снимке како кува и проводи вријеме са својим сином Османом Неџат Озером, а ког је добила у браку са турским глумцем Џемом Озером, с којим је била у браку од 2004. до 2010. године, када су се развели.

Нургул је стекла велику популарност у турским серијама и филмовима, али и својим реалним животом и приказом свакодневнице на Инстаграму, а гдје броји чак 5,5 милиона пратилаца.

Серије и којима се прославила, а неке сте засигурно одгледали су Султанија Косем, Аси, Љубав и казна, Парампарчад и друге.

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Тагови :

Нургул Јешилчај

глумица

Турска

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Филм

серија Косем Султанија

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