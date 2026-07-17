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Отворена апотека у Горњој Слатини

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 14:10

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Доња Слатина Шамац отворена апотека
Фото: Srna

У Горњој Слатини данас је отворена апотека при Јавној здравственој установи "Апотека" из Шамца, која ће снабдијевати лијековима око 3.000 становника овог насеља, као и Средње и Доње Слатине, те Гајева, а у обнову и санацију објекта шамачка општина која је њен власник уложила је 25.000 КМ.

Директор Јавне здравствене установе "Апотека" Марија Милићевић рекла је Срни да је ово важан дан јер је приближена здравствена заштита пацијентима овог краја, који је прилично удаљен од Шамца.

Она је истакла да у Горњој Слатини постоји амбуланта Дома здравља, која не би имала смисла ако апотеке нема у близини.

Начелник општине Шамац Ђорђе Милићевић напоменуо је да је "Апотека" једна од пет преосталих јавних установа у цијелој Републици Српској, што говори о успјешном пословању свих протеклих година.

"Чињеница је да `Апотека` свих ових година позитивно послује и финансира своје функционисање и плате мимо буџета општине Шамац. Радује ме да проширујемо капацитете отварајући ову пословну јединицу у Горњој Слатини", истакао је Милићевић.

Он је навео да ће веза амбуланте са овом апотеком бити од великог значаја, преноси Срна

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Тагови :

Шамац

Доња Слатина

апотека

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