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Милан довео најскупље појачање у историји клуба

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 21:42

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Милан довео најскупље појачање у историји клуба
Фото: Tanjug/AP/Denes Erdos

Фудбалски клуб Милан постигао је договор са Пари Сен Жерменом око трансфера португалског нападача Гонсала Рамоса за рекордну суму у историји клуба у износу од 50 милиона евра, пренео је "The Athletic".

Рамос ће тако постати прво појачање Рубена Аморима од његовог доласка на клупу "росонера", а према наводима медија, кључну улогу у реализацији трансфера одиграла је жеља португалског репрезентативца да поново сарађује са Аморимом.

До сада је рекорд држао Рафаел Леао за улазне трансфере за кога је Милан издвојио Лилу 49,5 милиона евра.

Двадесетчетворогодишњи нападач је, како се наводи, већ обавио лекарске прегледе док се са репрезентацијом Португала налази на Свјетском првенству.

Трансфер Рамоса биће уједно и највећи у Серији А још од доласка Ромелуа Лукакуа у Интер из Манчестер јунајтеда за 63 милиона фунти, односно око 74 милиона евра.

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Тагови :

Гонсало Рамос

АЦ Милан

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