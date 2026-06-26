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Никога не занима фудбал кад се ватрена Бразилка појави на стадиону

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 21:18

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Алесандра Амбросио манекенка модел
Фото: YouTube/printscreen

Алесандра Амбросио гдје год да се појави и шта год да уради, то ће уздрмати друштвене мреже. Сада је успјела да засјени цијели Мундијал.

Славна манекенка, Алесандра Амбросио (45), појавила се у Мајамију, на утакмици између Бразила и Шкотске на Мундијалу и том приликом успјела да засјени све, чак и фудбал.

Лијепа Бразилка је већ пружила подршку фудбалерима у једном провокативном издању, а сада је снимала неколико кадрова са стадиона и све то објавила на Инстаграму.

Сам њен долазак на првенство није прошао неопажено, а снимак на ком се види како долази на стадион, убрзо је преплавио друштвене мреже. Како кажу, Алесандра је унијела дашак гламура у свијет фудбала иако је била спортски одјевена.

За утакмицу је одабрала бијели шортс и кратку мајицу са бразилском заставом, касније јој се придружио и син Ноа.

У било ком издању и на било ком догађају, Алесандра једноставно мора да буде главна тема. Иако је у петој деценији и називају је "најсекси пензионерком", згодна Бразилка још увијек неће предати трон некој млађој колегиници, пише Она.рс

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Тагови :

Алесандра Амброзио

Бразил

манекенка

моделинг

Фудбал утакмица

видео снимак

Инстаграм

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