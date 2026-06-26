Никога не занима фудбал кад се ватрена Бразилка појави на стадиону

Аутор:АТВ редакција
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Алесандра Амбросио гдје год да се појави и шта год да уради, то ће уздрмати друштвене мреже. Сада је успјела да засјени цијели Мундијал.
Славна манекенка, Алесандра Амбросио (45), појавила се у Мајамију, на утакмици између Бразила и Шкотске на Мундијалу и том приликом успјела да засјени све, чак и фудбал.
Alessandra Ambrosio in the house.— Franco Panizo (@FrancoPanizo) June 24, 2026
The model and former Victoria Secret Angel just arrived to Miami Stadium ahead of Brazil vs Croatia.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/63oYN5U9rO
Лијепа Бразилка је већ пружила подршку фудбалерима у једном провокативном издању, а сада је снимала неколико кадрова са стадиона и све то објавила на Инстаграму.
Сам њен долазак на првенство није прошао неопажено, а снимак на ком се види како долази на стадион, убрзо је преплавио друштвене мреже. Како кажу, Алесандра је унијела дашак гламура у свијет фудбала иако је била спортски одјевена.
За утакмицу је одабрала бијели шортс и кратку мајицу са бразилском заставом, касније јој се придружио и син Ноа.
У било ком издању и на било ком догађају, Алесандра једноставно мора да буде главна тема. Иако је у петој деценији и називају је "најсекси пензионерком", згодна Бразилка још увијек неће предати трон некој млађој колегиници, пише Она.рс
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