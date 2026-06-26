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Мина изашла из болнице, огласио се Каспер: Спомиње новац и лажне односе

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 19:48

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Мина Костић и Мане Ћурувија Каспер
Фото: Youtube/Blic

Мане Ћурувија, познат као Каспер, партнер пјевачице Мине Костић активан је на друштвеним мрежама, а сада се огласио недуго након што је она напустила психијатријску установу "Лаза Лазаревић".

Подсјетимо Мина је након 20 дана изашла из ове установе у пратњи брата и вјереника, који је све вријеме био уз пјевачицу те је обилазио у болници доносећи јој све што јој је потребно.

Каспер је објавио слику његове и Минине руке што је многе разњежило.

Уз ову емотивну фотографију, Каспер је упутио брутално јаку поруку која је многе оставила без текста.

- Новац гради куле од карата, лажне пријатеље, лажне статусе и позиције. Љубав гради дом, праве вриједности и људе који вас се никада неће одрећи. Волимо вас - написао је пјевачицин вјереник.

Каспер Инстаграм стори
Каспер Инстаграм стори

Јавност је остала у шоку када је Мина хоспитализована 31. маја, након што је у болницу доведена у пратњи полиције због агресивног понашања.

Иако је Каспер на почетку агоније поручио да се неће јавно оглашавати и да ће сву причу о читавој ситуацији препустити њој, он ипак није издржао. Мане је на свом профилу на друштвеној мрежи Инстаграм поделио снажну фотографију на којој се јасно види како се он и Мина чврсто држе за руке.

Током њених најтежих дана и боравка у болници, Костићева је имала огромну подршку породице и Каспера, који ју је редовно обилазио.

Након изласка из "Лазе Лазаревића", пјевачица свој опоравак наставља у миру и у кругу својих најближих.

Телеграф

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Тагови :

Мина Костић

Мане Ћурувија Каспер

установа Др Лаза Лазаревић

Психијатрија

Љубавна веза

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