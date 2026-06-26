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Пријовићка двије године била у вези са колегом, он шокирао признањем: ''Да, преварио сам је''

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 14:09

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Пријовићка двије године била у вези са колегом, он шокирао признањем: ''Да, преварио сам је''
Фото: YouTube/Screenshot

Пјевачица Александра Пријовић провела је двије године у вези са колегом Љубом Перућицом, а како наводе поједини извори, нису се разишли у пријатељском духу.

Спекулације о томе како је Љуба варао Александру, трајале су годинама, све док пјевач није ставио тачку на ту причу и јавно признао да је био невјеран. Тада је открио детаље њиховог односа.

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– Не, никада нисмо били у лошим односима. Тачно је да сам је варао. Након раскида свако је кренуо својим путем, разишли смо се, али кад год смо се видјели на некој прослави или снимању, увијек смо се јавили једно другом. Никада нисмо имали потпуни прекид да не причамо и слично – причао је Љуба својевремено.

“Није ме ухватила у превари”

Он је том приликом објаснио да превара није била разлог краха љубави са Пријовићком, већ је она тек касније сазнала за његово невјерство.

– Никада ме није ухватила у превари. Касније је чула да сам једном био невјеран. Послије тога ми је рекла: “Буди убудуће паметан и немој то да радиш” – открио је Перућица раније за “Скандал”.

“Спаковао сам кофере и отишао”

Тако је он једном приликом открио праву разлог раскида.

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– Двије године смо били заједно. Вољели смо се. Охладио сам се на крају, зато смо се и растали. Дуже вријеме то није функционисало, није више то било то. Један дан сам рекао да ћу да идем из стана јер нема смисла. Вагао сам дуго како то да урадим и причао сам са родитељима. Тата ми је рекао да када се једном спакујем и одем, онда нема враћања – говорио је пјевач за Хајп ТВ и додао:

– Када сам одлазио, било је потресно. Није ми ни мало било лако. Провели смо доста времена заједно, свашта прошли… Молила ме је да не идем, након мог одласка смо поново причали, покушавао сам да је примирим. Није више било пријатно, желио сам да се одвојим. Али, гледао сам да је не повриједим, просто никада нисам такав човјек. У неким моментима не можеш да идеш против себе. Растали смо се, било је болно, можда више по њу него по мене… – истакао је он.

“Нека свако призна свој гријех”

Љуба је на питање “Да ли је тебе преварила Александра?” дао мистериозан одговор.

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– Ја то не знам. Не могу да кажем да сам видио или да сам сигуран. Она то зна и мора да призна ако има шта уопште, ја никада никога не бих офирао. Ја сам свој гријех признао, нека призна и она свој. Чак и да знам никада не бих говорио о томе, најискреније. За себе могу да кажем, за друге не. Мени нико никада није то рекао, а и да ми је рекао не бих вјеровао док то не видим својим очима. Глупа је тема, то је било баш давно. Били смо млади, она данас има срећну породицу, дјецу као и ја са друге стране и безвезе је причати о томе уопште – закључио је пјевач тада, преноси Курир.

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Тагови :

Љуба Перућица

Александра Пријовић

естрада

Пјевачица

превара

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