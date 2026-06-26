Logo

Позоришта у Бањалуци отказала представе због врућина

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 14:02

Коментари:

0
Народно позориште Републике Српске
Фото: АТВ

Народно позориште Републике Српске и Д‌јечије позориште Републике Српске у Бањалуци одгодили су представе због најављених врућина.

Како је саопштено из Народног позоришта Републике Српске представа ЕКСПЕРИМЕНТ: "Цивилизација" у продукцији Невид театра, чија је представа планирана на Великој сцени у нед‌јељу, 28. јун се одгађа за семтембра због високих температура и кварова на хлађењу.

"О новом термину наступа публика ће бити благовремено обавијештена", навели су из Народног позоришта Републике Српске и додају са се купљене карте могу вратити на билетарници овог културног здања.

Д‌јечије позориште Републике Српске отказало је представу "Аладин и чаробна лампа", која је била планирана за суботу, 27. јуна у 18. часова.

Нови термин је дан касније, 28. јуна у 11 часова.

Навели су да ће представа, у режији Бисерке Колевске, вечерас, 26. јуна, у 19 часова имати премијеру.

/Независне новине/

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Народно позориште РС

Бањалука

Представа

врућина

Дјечије позориште Републике Српске

Коментари (0)

Више из рубрике

Срђа Бјелогрлић

Култура

Директор Културно-спортског центра Гацко Срђа Бјелогрлић поднио оставку

1 д

0
Радионица Тренинг за сјећања инспирисана истоименом збирком поезије аутора Вите Маринковића 28. јуна у Монеу

Култура

Зашто неке тренутке памтимо цијели живот? Одговор стиже на посебном догађају у Бањалуци

3 д

0
Бубамарац

Култура

Бубамарац напунио салу: Премијерно приказан спот за пјесму "Моје мило Требиње"

4 д

0
Преминуо легендарни режисер серије ''Пријатељи''

Култура

Преминуо легендарни режисер серије ''Пријатељи''

6 д

0

  • Најновије

17

25

Италија: Бивши директор жељезнице у затвору због погибије 32 особе

17

25

Ко је ухапшени Шкаљарац? Сарадник убијеног Алана Кожара

17

10

Центар дана, 26.06.2026.

17

09

"Матор си, па не можеш три пута одједном?": Урнебесан разговор Сабаленке и Ђоковића

17

02

Смијемо се већ 15 милиона година: Да ли је ово тајна људског говора?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима