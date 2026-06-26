Позоришта у Бањалуци отказала представе због врућина

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Народно позориште Републике Српске и Дјечије позориште Републике Српске у Бањалуци одгодили су представе због најављених врућина.
Како је саопштено из Народног позоришта Републике Српске представа ЕКСПЕРИМЕНТ: "Цивилизација" у продукцији Невид театра, чија је представа планирана на Великој сцени у недјељу, 28. јун се одгађа за семтембра због високих температура и кварова на хлађењу.
"О новом термину наступа публика ће бити благовремено обавијештена", навели су из Народног позоришта Републике Српске и додају са се купљене карте могу вратити на билетарници овог културног здања.
Дјечије позориште Републике Српске отказало је представу "Аладин и чаробна лампа", која је била планирана за суботу, 27. јуна у 18. часова.
Нови термин је дан касније, 28. јуна у 11 часова.
Навели су да ће представа, у режији Бисерке Колевске, вечерас, 26. јуна, у 19 часова имати премијеру.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Култура
1 д0
Култура
3 д0
Култура
4 д0
Култура
6 д0
Најновије
17
25
17
25
17
10
17
09
17
02
Тренутно на програму