Директор Културно-спортског центра Гацко Срђа Бјелогрлић поднио оставку

Аутор:АТВ редакција
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Директор гатачког Културно-спортског центра у Гацку Срђа Бјелогрлић данас је поднио оставку на ту функцију. У цијелости преносимо његово саопштење.
"Поводом кривичних пријава, али и званичног дописа начелника општине којим ме обавјештава да општина није спремна ни у могућности да финансира манифестације које би чиниле културно-спортско љето, желим да обавијестим јавност да се смисао мог бивствовања на позицији директора потпуно изгубио и да сам јутрос поднио оставку на мјесто в.д. директора ЈУ 'Културно спортски центар' Гацко.
Као легалиста, у потпуности поштујем право начелника и свих надлежних органа да провјеравају рад јавних установа и спреман сам на сваку врсту правне и институционалне одговорности. Током свог мандата радио сам савјесно, вођен искључиво жељом да Културно-спортски центар буде мјесто о којем се пише у позитивном контексту.
Иако је политика та која поставља функционере, мени политика на овој позицији никада није била амбиција, већ искључиво професионално и умјетничко дјеловање. Ову функцију сам прихватио како бих свој родни град позиционирао на мапу значајних културних дешавања.
Ако већ нисам у могућности да будем особа због које ће се о раду Центра позитивно писати, не желим ни по коју цијену да будем онај због кога се о установи пише негативно.
Што би рекао велики Зоран Радмиловић: 'Ја сам глумац, мој посао је да стварам, а не да владам.'
Управо зато, Културно-спортски центар може бити жртва само моје огромне амбиције да Гацку донесем најбоље културне садржаје, али никако не смије бити жртва мог останка на функцији у условима у којима је то постало немогуће остварити.
Репутација и функционисање фирме је изнад свих нас и једини логичан чин сада јесте moja оставка.
Наглашавам да овај мој потез није подлијегање било каквом притиску, већ је искључиво мој лични, морални и етички чин као особе која зна шта значи одговорност!
Користим ову прилику да се од срца захвалим свим запосленима на сјајној сарадњи и односу који су имали и према мени и према послу, хвала на подршци коју су ми пружали у протеклом периоду. Сви заједно смо хтјели само најбоље за нашу установу и наш град. Овим чином желим да заштитим лични и професионални интегритет, највише своју породицу, али и саму институцију и раднике са којима сам дијелио овај посао.
Све ће се ово једном лане звати...
А десиће се ипак једног љета. "
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