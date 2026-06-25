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Бањалука: Пао и други Станивуковићев тендер за јавну расвјету

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 15:50

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Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.
Фото: ATV

Канцеларија за разматрање жалби БиХ поништила је и други тендер за изградњу јавне расвјете вриједан 35,4 милиона марака који је расписао градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.

На овај тендер стигле су три жалбе са преко 60 жалбених навода, а Канцеларија за разматрање жалби Босне и Херцеговине усвојила не велику већину њих.

Према сазнањима Капитала, највећи проблем је био тај што предмет јавне набавке уопште није одговарао тој набавци, а они који су састављали документацију су помијешали и спајали неспојиве ставке.

На првом тендеру посао је био додијељен конзорцијуму који је предводила загребачка компанија “Кончар”, након чега су своје жалбе поднијеле фирме “ABC Solutions” из Бањалуке и “Ел промет” из Лакташа.

Канцеларија за разматрање жалби БиХ је те жалбе прихватила и половином фебруара ове године поништила тендер.

Станивуковић није дуго чекао и већ крајем априла је расписао нови тендер исте вриједности и са готово идентичним условима, са додатком да укупан промет понуђача у претходне три године не смије бити испод 30 милиона КМ.

У првом тендеру тај износ је био ограничен на 60 милиона.

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Подијели:

Тагови :

јавна расвјета

Драшко Станивуковић

Бањалука

тендер

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