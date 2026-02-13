Ништа од посла: Дефинитивно поништен Станивуковићев тендер за расвјету од 35 милиона

13.02.2026
18:40
Коментари:3
Канцеларија за разматрање жалби БиХ поништила је у потпуности тендер за изградњу јавне расвјете у Бањалуци вриједан 35 милиона марака који је градоначелник Драшко Станивуковић додијелио конзорцијуму који предводи загребачка компанија "Кончар".
Из Канцеларије за разматрање жалби БиХ потврђено је да је на јучерашњој сједници донесена одлуку о поништавању комплетног поступка јавне набавке за "Изградњу јавне расвјете у граду Бањалука по ЕСЦО моделу".
"Овом одлуком је стављена тачка на тај поступак јавне набавке", потврдио је кратко за наш портал извор из КРЖ-а БиХ, додајући да је одлука отпремљена странама у поступку.
Капитал је у октобру прошле године писао да ће посао вриједан 35 милиона КМ бити додијељен загребачком "Кончару".
Наш портал је касније у серији текстова писао о овој јавној набавци, а између осталог и о томе да је према идејном пројекту и техно-економској анализи оправданости за адаптацију и надоградњу система јавне расвјете у Бањалуци потребно 13,4 милиона КМ, што је вишеструко мање од 35,4 милиона колико је вриједност тендера који је расписао градоначелник Драшко Станивуковић.
БиХ
Шмитова одлука неуставна: Уставноправна комисије јасна
Скупштина Града одржала је посебну сједницу о овој јавној набавци и усвојила сет закључака којима су тражили да се тендер обустави, зато што је штетан, јер се њиме фаворизује конзорцијум који предводи загребачка компанија „Кончар“, али први човјек Бањалуке је игнорисао одлуку градске скупштине.
Да зло буде веће, Станивуковић је половином децембра пред одборницима рекао да неће одустати од расвјете вриједне 35 милиона КМ.
"Спреман сам ићи до Стразбура. Гарантујем за сваки фенинг када је расвјета у питању. Што се мене тиче, та тема је за мене завршена. Постоје сарадници који су радили на томе. Поставио сам им преко 100 питања и сви су гарантовали од првог до задњег поступка", рекао је Станивуковић.
Упркос томе, КРЖ БиХ је оцијенила да поступак није проведен у складу са законом и јуче је поништила комплетан поступак.
