Дјеца прелазе пјешачки, ауто не стаје: Забрињавајући снимак из Бањалуке

12.02.2026
На друштвеним мрежама појавио се снимак са пјешачког прелаза у Булевару српске војске у Бањалуци, недалеко од тржног центра Делта Планет.
На видеу који је снимљен данас послијеподне види се како аутомобил пролијеће док двије дјевојчице прелазе улицу, без успоравања.
Ријеч је о истом прелазу на који су грађани већ указивали као на ризичан, наводећи да је сигнализација слабо видљива и да возачи често не стају, пренио је "БЛ портал".
Грађани који свакодневно прелазе ове четири траке и даље позивају возаче на додатни опрез.
