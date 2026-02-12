Logo
Дјеца прелазе пјешачки, ауто не стаје: Забрињавајући снимак из Бањалуке

Извор:

АТВ

12.02.2026

17:49

Коментари:

0
Дјевојчице на пјешачком у Бањалуци
Фото: Screenshot

На друштвеним мрежама појавио се снимак са пјешачког прелаза у Булевару српске војске у Бањалуци, недалеко од тржног центра Делта Планет.

На видеу који је снимљен данас послијеподне види се како аутомобил пролијеће док двије дјевојчице прелазе улицу, без успоравања.

cistoca 1

Бања Лука

Радници бањалучке Чистоће најавили штрајк

Ријеч је о истом прелазу на који су грађани већ указивали као на ризичан, наводећи да је сигнализација слабо видљива и да возачи често не стају, пренио је "БЛ портал".

Грађани који свакодневно прелазе ове четири траке и даље позивају возаче на додатни опрез.

