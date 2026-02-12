Срамна одлука Градске управе: СНСД поручује да су паре за плате обезбијеђене амандманима

Извор:
Срамотна је одлука Градске управе Бањалука да одбије исплату увећаних плата радницима Центра за предшколско васпитање и образовање.
Поручили су ово из Градског одбора СНСД-а, након што су из Градске управе Бањалука одбили да исплате увећане плате радницима уз тврдњу да повећање није по закону.
"Још је шокантније образложење Станивуковићевих потписника да налози за исплату увећаних плата нису у складу са законом и да колективни уговор не важи без потписа градоначелника. У исто вријеме, из Центра их подсјећају да је измјенама и допунама Закона градоначелник изузет из колективног преговарања", поручују из СНСД-а.
Наглашавају да је ово удар на достојанство радника јер је новац за веће плате оних који брину о дјеци обезбијеђен амандманима скупштинске већине када је издвојено додатних 3,3 милиона марака.
Подсјећају да је од тих 3,3 милиона, 1.880.000 КМ намијењено за плате запослених, 600.000 КМ за намирнице, 300.000 КМ за реконструкцију, те 59.500 КМ за дидактички материјал.
"Важно је да они који брину о нашој дјеци буду мотивисани, да се зна шта дјеца једу, у каквим условима бораве и како уче. Из скупштинске већине предвођене СНСД-ом порука је јасна, Одјељење за финансије не може самовољно да тумачи Колективни уговор. Радници заслужују веће плате, а новац је обезбијеђен. Одлука Градске управе да им не исплати плате увећане за 20 одсто представља грубо кршење Колективног уговора", кажу и закључују:
"Дјеца морају да буду приоритет и овакав однос Градске управе према онима који о њима брину је дрскост упакована у беспотребне административне заврзламе".
