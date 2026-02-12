Logo
Бањалучанину шакали поклали овце и кокошке - ВИДЕО

Извор:

Агенције

12.02.2026

17:01

Коментари:

0
На имање Миладина Трубајића у бањалучком насељу Српске Топлице, у дијелу Граб, синоћ 11. фебруара, су упали шакали и заклали шест оваца и 40 кокошки.

Ово није први пут да се у овом насељу на ободу Бањалуке појављују дивље звијери и нападају стоку.

На лице мјеста у четвртак, 12. фебруара, излазила је полиција и надлежна инспекција, о чему је сачињен записник.

Миладин је оболио од карцинома грла и не може да говори, али његови рођаци и комшије тврде да су и прошле године шакали усмртили више десетина оваца у Хан Колима, а још више по околним обронцима Мањаче.

Годинама забрањен лов на шакале

Он је позвао надлежне да помогну у рјешавању проблема са шакалима који их годинама тероришу и уништавају стоку, истичући да је на овом подручју већ 10 година забрањен лов на шакале, од ушћа Сутурлије до Бијелог пута, а да су шакали за само пар година на овом подручју уништили стадо од 150 оваца.

"Мој рођак Миладин живи сам, незапослен је и тешко болестан, а овце и кокошке су му биле једини извор прихода. Надам се да ће прорадити савјест оних који могу да помогну у овом случају", апеловао је Бранислав Трубајић, преноси "БН ТВ".

šakali

Бањалука

ovce

Коментари (0)
