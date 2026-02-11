Струје сутра неће бити у више бањалучких улица

Извор:
Због најављених радова сутра ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Дијелови насеља Залужани и Куљани остају без струје од 10:00 до 12:00 часова, док ће дио насеља Бранка Поповића бити без струје од 09:30 до 12:30.
Од 09:00 до 14:00 часова струје неће имати дио улице Милана Цвијетића.
Струје неће имати дијелови улица Трла, Жарка Згоњанина, Краља Александра I Карађорђевића, Анке Дракулић и Ивана Горана Ковачића од 09:00 до 14:00 часова.
