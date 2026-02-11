Logo
Large banner

Струје сутра неће бити у више бањалучких улица

Извор:

АТВ

11.02.2026

20:48

Коментари:

0
Струја
Фото: АТВ

Због најављених радова сутра ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Дијелови насеља Залужани и Куљани остају без струје од 10:00 до 12:00 часова, док ће дио насеља Бранка Поповића бити без струје од 09:30 до 12:30.

Од 09:00 до 14:00 часова струје неће имати дио улице Милана Цвијетића.

Доналд Трамп и Бењамин Нетанијаху

Свијет

Завршен састанак Трампа и Нетанијахуа: Ево шта је поручено

Струје неће имати дијелови улица Трла, Жарка Згоњанина, Краља Александра I Карађорђевића, Анке Дракулић и Ивана Горана Ковачића од 09:00 до 14:00 часова.

Подијели:

Тагови :

struja

isključenja struje

Banjaluka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Доналд Трамп и Бењамин Нетанијаху

Свијет

Завршен састанак Трампа и Нетанијахуа: Ево шта је поручено

1 ч

0
Рукометашице Борца у сјајној форми, циљ напад на титулу

Свијет

Рукометашице Борца у сјајној форми, циљ напад на титулу

1 ч

0
Гудељ потврдио да напушта Севиљу

Фудбал

Гудељ потврдио да напушта Севиљу

1 ч

0
Добојски ђаци буде наду - сложно за Бојану Савић

Градови и општине

Добојски ђаци буде наду - сложно за Бојану Савић

1 ч

0

Више из рубрике

Робот Роби стигао у студио АТВ-а и заплесао: Чека нас права бањалучка прича

Бања Лука

Робот Роби стигао у студио АТВ-а и заплесао: Чека нас права бањалучка прича

2 ч

0
Загађење ваздуха у Бањалуци

Бања Лука

Опет нездрав ваздух у Бањалуци

12 ч

0
Срамота без преседана у Бањалуци: Фекални отпад истоварају пред куће грађана

Бања Лука

Срамота без преседана у Бањалуци: Фекални отпад истоварају пред куће грађана

23 ч

3
Слабо видљив пјешачки прелаз задаје главобољу возачима и пјешацима

Бања Лука

Слабо видљив пјешачки прелаз задаје главобољу возачима и пјешацима

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

36

Цвијановић: Српска има институционални капацитет којем би многи позавидјели

21

32

Несрећа на бх. путевима: Има повријеђених

21

30

Преминуо популарни глумац: Сви смо га гледали у популарној серији

21

20

Из таксија право у притвор: Пронађено више кила амфетамина

21

19

Њемачка држављанину БиХ с криминалном прошлошћу плаћа 7.250 евра мјесечно

Small banner

Тренутно на програму

19:55

Временска прогноза

временска прогноза

20:00

Бинго, Лутрија Србије

бинго

20:30

Досије

информативно политички

21:09

Битно

информативно политички

22:20

Одметница ЕП066 (12+, Р)

серијски програм

23:00

Повратак кући С02 ЕП10 (12+)

серијски програм

Стање на граничним прелазима

Small banner