Рукометашице Борца у сјајној форми, циљ напад на титулу

11.02.2026
Гдје су стале крајем прошле године, рукометашице Борца наставиле су и другом дијелу сезоне Премијер лиге БиХ.
Након десет одиграних кола заузимају прву позицију на табели са тек једним поразом и 18 освојених бодова. Резултат је то тимске игре, поручује голаман Драгана Вукосављевић, која добрим одбранама чува леђа својој екипи.
Рукометашице Борца за викенд гостују увијек неугодним Грудама. Међутим тим из Херцеговине ове сезоне не бриљира, па се Драгана нада наставку сјајног низа побједа своје екипе. Иако подмлађене, осице имају јасан циљ до краја сезоне.
На недавно одржаном Свесрпском купу у Нишу, Драгани је припало индивидуално признање за њајбољег голмана. Свака награда је каже подстрек, али и обавеза да у свакој утакмици буде још боља, те да својој екипи помогне на путу ка титулу.
