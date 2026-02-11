Logo
Large banner

Рукометашице Борца у сјајној форми, циљ напад на титулу

Извор:

АТВ

11.02.2026

20:20

Коментари:

0

Гдје су стале крајем прошле године, рукометашице Борца наставиле су и другом дијелу сезоне Премијер лиге БиХ.

Након десет одиграних кола заузимају прву позицију на табели са тек једним поразом и 18 освојених бодова. Резултат је то тимске игре, поручује голаман Драгана Вукосављевић, која добрим одбранама чува леђа својој екипи.

Рукометашице Борца за викенд гостују увијек неугодним Грудама. Међутим тим из Херцеговине ове сезоне не бриљира, па се Драгана нада наставку сјајног низа побједа своје екипе. Иако подмлађене, осице имају јасан циљ до краја сезоне.

На недавно одржаном Свесрпском купу у Нишу, Драгани је припало индивидуално признање за њајбољег голмана. Свака награда је каже подстрек, али и обавеза да у свакој утакмици буде још боља, те да својој екипи помогне на путу ка титулу.

Подијели:

Таг :

RK Borac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гудељ потврдио да напушта Севиљу

Фудбал

Гудељ потврдио да напушта Севиљу

1 ч

0
Добојски ђаци буде наду - сложно за Бојану Савић

Градови и општине

Добојски ђаци буде наду - сложно за Бојану Савић

1 ч

0
Дара Бубамара на естетске операције дала богатство, ево колико је искеширала

Сцена

Дара Бубамара на естетске операције дала богатство, ево колико је искеширала

1 ч

0
Колико је бечки валцер коштао требињски буџет?

Градови и општине

Колико је бечки валцер коштао требињски буџет?

1 ч

0

Више из рубрике

Сијарто: ЕУ подрива напоре за мир у Украјини

Свијет

Сијарто: ЕУ подрива напоре за мир у Украјини

2 ч

0
Лукашенко касно примио позив за Одбор за мир

Свијет

Лукашенко касно примио позив за Одбор за мир

3 ч

0
Монструм силовао Милену (17) а онда је оставио да је живу поједу свиње

Свијет

Монструм силовао Милену (17) а онда је оставио да је живу поједу свиње

3 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Забуна у вези с датумом Епстинове смрти: Грешка код куцања?

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

36

Цвијановић: Српска има институционални капацитет којем би многи позавидјели

21

32

Несрећа на бх. путевима: Има повријеђених

21

30

Преминуо популарни глумац: Сви смо га гледали у популарној серији

21

20

Из таксија право у притвор: Пронађено више кила амфетамина

21

19

Њемачка држављанину БиХ с криминалном прошлошћу плаћа 7.250 евра мјесечно

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner