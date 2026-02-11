Колико је бечки валцер коштао требињски буџет?

Аутор:Бојан Носовић
11.02.2026
20:03
Коментари:0
Два штанда, један видео дисплеј, хрпа летака, сви директори, начелници и супружници, два КУДа, један хор, ниједна компанија тако се Требиње представило у Бечу. Баш зато је бал главна тема на југу. Главно питање је колико је градски буџет коштао бечки валцер. Заплесао јесте али још није сабрао трошкове, градоначелник каже да су прошли повољно.
"Највећи трошак ако се то може тако назвати су трошкови плаћања превоза КУД-ова и хора из Града Требиња а све остало је са Представништвом Републике Српске и Српским центром, мање више ћемо бити ослобођени и велико им хвала на томе. Значи и комплетан смјештај и улазнице, било је ту људи из Требиња који су платили лично улазницу који су платили смјештај", изјавио је градоначелник Требиња Мирко Ћурић.
А они који су ово задовољство сами плаћали морали су имати дебљи новчаник. Карта је ишла од 60 до 150 евра, флаша вина 60, флаша воде 15, чаша пива 8 , кобасица 25евра, на све то смјештај и превоз.
Осим градских прича бал и валцер су постали и политичка тема број један.
"Наше ће сјене ходати по Бечу лутати по двору плашити господу је напокон оживјело", рекла је предсједник СДС-а Требиње Милица Радовановић.
Док цитирају Принципа требињски опозиционари се питају.
"Требају нам доставити цех да видимо колико је све то коштало, ко је то плати и какве су користи града Требиња", навео је лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић.
"Много је боље да су привредници овога града и људи који заиста имају знање и звање отишли како би представили наш град за разлику од неких лица која немају ниједну референцу а још су са собом повели чланове уже и шире фамилије", додала је предсједник СДС-а Требиње Милица Радовановић.
Карте смо добили остало смо сами платили, АТВ-у данас кажу неки требињски функционери. Требињски предузетници су позивани више пута, нису се одазвали тврде градоначелник.
"Хотели ресторани су кроз летке доставили све Граду Требињу и ми смо то презентовали. Ви сте у септембру најавили пакете за привреднике и рекли да ћете сносити трошкове превоза, смјештаја и карата али на крају се то није десило? Па ето није се десило не због нашег одустајања него су људи у обавезама или нису процијенили да је неопходно да иду него је довољно кроз презентације", рекао је градоначелник Требиња Мирко Ћурић.
Свака презентација и представљање су добри поготово ако пуно не коштају, каже струка.
"С обзиром да на тај начин промовишемо и наш град и нашу државу, умрежавамо се. Са те стране је све то добро ако је у питању рационално кориштење средстава", казала је доктор економских наука Андриана Мркајић Атељевић.
Само 10,000 марака толико смо потрошили, открио је градоначелник АТВ-у. Док се грађани питају зашто су их неки представљали на балу у Бечу знају и ко је то најбоље урадио, КУД Алат, Ансамбл Јован Дучић и Хор Трибунија.
