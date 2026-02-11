Домаћи узгајивачи свиња у тешкој ситуацији: Како заштити производњу?

Аутор:Зорица Петковић
11.02.2026
19:55
Коментари:0
Домаћи узгајивачи свиња су у тешкој ситуацији због прекомјерног увоза, упозорава предсједник Удружења свињара Српске. Зато очекују повећане подстицаје за тов прасади, већу контролу продаје меса и самог декларисања. Реалност је, каже, да кланице не желе домаће месо, већ им је најлакше да увезу полутке, па свињогојци немају са ким да склопе уговоре.
"Уколико останемо без домаће производње и не будемо се усавршавали врло брзо ће се осјетити кад се преоријентишемо на увозно месо а самим тим и комплетно наше рурално подручје остане без занимања и прихода, у сеоском дијелу се нема од чега живјети осим од пољопривреде", рекао је предсједник Удружења свињара Републике Српске Мишо Маљчић.
Тренутно најнижа откупна цијена за килограм товљене свиње је 2 марке и 20 фенинга, што вам дође колико и килограм јабука средњег квалитета. Министар Сташа Кошарац сагласан је са свињогојцима и прерађивачима меса, да се анализирајући одређене одредбе Споразума о стабилизацији и придруживању може нажалост констатовати да Европска унија није, како је рекао, наш партнер, да желе да искористе овдашње капацитете, а бенефите привуку искључиво себи. За сада је тешко увести заштитне мјере.
"Ми смо у Савјету министара због полтронског односа једног дијела структуре Савјета министара према ЕУ делегацији да донесемо заштитни мјере када су у питању пољопривредни произвођачи ,а цијеним да би то била најпаметнија и најбоља одлука Савјета министара јер би на такав начин заштити пољопривредне произвођаче. Имали смо низ примјера да такве одлуке нисмо могли да донесемо а били су приједлози из ресорног министарства РС", јасан је министар спољне трговине и економских односа БиХ Сташа Кошарац.
Неће бити дозвољен увоз сумњивог меса. Раније одобрен увоз говеђе месо из Јужне Америке, конкретно Аргетине у недостатку меса на тржишту је заустављен, наглашава Кошарац, јер су забиљежене малверзације а један дио меса није имао ни здравствену исправност. Подстицаји за пољоприовреднике биће за протеклу годину исплаћени као и до сада, обећава ресорна министарка. Тренутно је у завршној фази унос података у Агенцији за аграрна плаћања, преко које иду исплате.
"Након тога се издају рјешења произвођачима и када се сав тај посао обави крећемо са исплатама и биће редовне као и до сада", истакла је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић.
Буде ли било простора за већи буџет, а постоје информације о могућим деблокирањима одређених пројеката, све ће то бити у корист наших пољопривредника, наглашавају у ресорном министарству.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч4
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
22
00
21
36
21
32
21
30
21
20
Тренутно на програму