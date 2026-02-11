Радојичић ипак неће поћи "Својим путем"

Аутор:Весна Азић
Све су договорили, ништа договорили нису. До прве кривине. То је оцјена из унутрашњости Покрета Сигурна Српска саопштена АТВ-у о састанку Драшка Станивуковића, Игора Радојичића и Дејана Којића.
Састанак је услиједио након што су - такође из унутрашњости - процурили закључци Предсједништва Покрета "Својим путем", који су јуче произвели низ медијских наслова да Игор Радојичић напушта Станивуковићев сигурни пут и наставља својим путем. Некадашњи ривали у борби за мјесто првог човјека града Бањалука, ових дана очигледно ривали у заједничком покрету, данас су сјели и разговарали. Покрет Сигурна Српска остаје у истом саставу. Наставља се даље.
"Ми смо данас имали редован састанак, ПСС-а, односно руководства. Договарали смо даље активности. Сутра имамо на терену Гацко и Бранутац и онда редом сљедеће општине. Дакле, ширимо мрежу ПСС, имамо оперативних ствари које морамо рјешавати успут", рекао је замјеник предсједника ПСС-а и лидер Независног покрета "Својим путем" Игор Радојичић и додао:
"Ми смо оснивач Покрета, према томе НПСП је заједно са ПДП-ом и господином Којићем, дијелом ДЕМОСА основао ПСС."
Драшко Станивуковић наставља да глуми првог човјека опозиције, недодирљивог и за опозиционе партнере, али и за АТВ. Стекао би се утисак да су му изјаве испод части. А можда и утисак да има понешто и понегдје гдје Станивуковић и није тако сигуран. Према претходним сигналима, он би у емисију – али сам. Вјероватно би било добро и без новинара, ако је могуће. Станивуковићеве колеге из странке пребацују нас на портпарола Градске управе, портпарол Града неће да коментарише питања Покрета. Зовемо даље портпарола Покрета Сигурна Српска – на боловању је. Просљеђује број Станивуковићевог савјетника за односе с јавношћу. Савјетник објашњава да је Станивуковић на путу, да хоће да даје само изјаве у камеру. Каже покушаће доћи до њега, ништа не обећава... У међувремену, бљешти осмијех Станивуковића на фотографији на Инстаграму. Игор Радојичић и Дејан Којић не показују зубе на слици, али их данас очигледно нису показали ни Станивуковићу.
"Пред нама је амбициозан план да у наредном периоду формирамо још 20 општинских и градских одбора, што представља јасну поруку да снажно растемо, напредујемо и организовано градимо нашу политичку организацију у цијелој Републици Српској. Покрет Сигурна Српска остаје сигурна и снажна опција за истинске промјене, стабилност и будуће побједе", тврди предсједник покрета Сигурна Српска Драшко Станивуковић.
Нема још фотографија на друштвеним мрежама Игора Радојичића. Управо тамо, на друштвеним мрежама, низ је коментара на Закључке Предсједништва Независног покрета "Својим путем", који су указали на то да Игор Радојичић није ни сасвим задовољан, ни сасвим сигуран у Сигурној Српској.
Закључци откривају дубоко незадовољство унутар покрета и отворену сумњу у искреност партнера.
"НПСП тражи поштовање потписаног Коалиционог споразума, партнерски однос са другим оснивачима и поштовање у коалицији", навели су из НПС.
Унутар споразума унесена је алинеја којом се одбацује могућност коалиције са СНСД-ом. Оно што највише боде очи јесте ултиматум. Отворена питања морају се ријешити најкасније до марта, због близине општих избора. Ако се то не деси, све опције су на столу.
"Такодје су примјетни повремени напади од стране функционера ПДП ка предсједнику или кадровима НПСП, на које НПСП до сада није одговарао, али сматра да убудуће, на њих треба јавно одговорити", додали су.
Неповјерење није од јуче. Види се то и из записника са сједнице Предсједништва Радојичићеве странке одржане 21. октобра прошле године. Пуно рекламе, мало садржаја, став је неких чланова. Покрет као покрет не нуди ни један одговор на крупна политичка питања, наведено је, између осталог у записнику, који је у посједу АТВ-а.
"Маркетинг је нешто што Драшка прати од почетка он циља на високе функције. Оно што је мени највише спорно у овом Покрету је што нема програма, а програма нема зато што нема политике, а политике нема зато што нема идеологије", рекао је економиста Никола Кужет.
Покрет Сигурна Српска приморан је да оствари велики резултат. С друге стране, кажу, Својим путем није.
"ПДП има пресију да оствари велики резултат, а ми немамо ту пресију, тако да имамо могућност да се испрофилишемо на један паметнији начин", рекао је Бојан Гребенар из Покрета Сигурна Српска.
"Уколико не постигнемо да имамо два мандата у парламенту РС, бојим се да овим споразумом нећемо постићи оно што треба, јер се све врти око власти", додао је Немања Панић из Покрета Сигурна Српска.
Чланство Радојичићевог покрета све је нервозније. Чекају информације о исходу разговора са Станивуковићем. Нервоза није само у Радојичићевим редовима. Недавно се распао некад доминантно ПДП-ов општински одбор Сигурне Српске у Петрову који је колективно прешао у ДЕМОС.
"Ја сам био предсједник Општинског одбора, формирао Одбор, већ 20так дана након формирања, услови су се промијенили. За мене је то било неприхватљиво. Нисам сматрао да је пут који је исправан и којим ја желим да идем. Чуо јесам да је било неслагања, али не знам. Нисам добијао баш ажурне информације из Бањалуке, али да је било свакаквих прича – било је", рекао је некадашњи предсједник Општинског одбора Покрета "Сигурна Српска" у Петрову Владан Дујковић.
Што се грбо роди, вријеме не исправи. А склопљено је грбо с коца и конопца, каже Небојша Вукановић. Спој људи који су до јуче били на супротним странама, уједињених интересом који ни јавности није до краја јасан. А такве комбинације, по свему судећи, немају дуг вијек трајања. Да односи шкрипе показало се и на гласању за градски буџет. Станивуковић га предложио. Радојичић остао суздржан. Јасно је, тврди Вукановић, да све што може Покрет Игора Радојичића да очекује јесте компензација за мјесто у Парламенту БиХ.
"Дакле, ту ће бити превирања. Вјероватно ће некако да функционише до октобра, до избора и онда ће се све распасти. Видјели сте да је Станивуковића напустио цијели Одбор у Петрову и отишао у Демос. Ако ви функционишете на куповини и политичкој корупцији. Да купујете људе, нешто ПДП-а, нешто СДс-у, нешто Радикалма, онда морате очекивати кад неко дође с мало више пара да ће се то и вама десити", рекао је лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић.
Вукановићеве тврдње имају упориште и у закључцима Предсједништва Својим путем од прије шест дана.
"За НПСП је аполутно неприхватљиво да се довољном заступљеношћу ПСС на изборним листама сматра да имамо носиоца компензације за ПД ПС БиХ. У том случају, закључак НПСП је Предсједник НПСП неће ни бити кандидат ПСС за ПД ПС БиХ на предстојећим изборима, а НПСП мора поново размотрити самосталан излазак на опште изборе", написали су тада из Предсједништва Својим путем.
Ултиматум до марта, осипање чланства, јавна неповјерења, спор око буџета и статуса у коалицији. Када се све сабере, по нешто и одузме..Покрет „Сигурна Српска" већ на старту изгледа као брод који је испловио у велика и дубока мора. Али са рупом испод палубе.
