Резултат избора - велика побједа српског народа и Републике српске

Извор:
АТВ
11.02.2026
19:09
Коментари:0
Резултат поновљених избора за предсједника Српске је велика побједа српског народа и Републике Српске. Одбранили смо суверенитет нашег народа, поручио је портпарол СНСД-а.
"Ово је велики пораз Кристијана Шмита, коначни пораз Кристијана Шмита, коначни пораз Сарајева у намјери да потлачи и потчини Републику Српску, али и коначни пораз за опозицију Републике Српске", рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
Ковачевић истиче да се не смије заборавити понашање опозиције.
"Да су се понашали као најобичнији хулигани, да су вријеђали обичне људе, породице, људе који су долазили са дјецом на бирачка мјеста, да су их вријеђали, да су их називали криминалцима, лоповима, да су покушавали на већини бирачких мјеста да изазову инциденте", додао је Ковачевић.
Поносимо се са резултатима на поновљеним изборима за предсједника Републике Српске. Показали смо колико СНСД, Синиша Каран, и Милорад Додик имају подршку народа, јасан је организациони секретар СНСД-а.
"Показали смо снагу и организацију странке која је већ годинама најближа бирачима, која најбоље разумије потребе и будуће изазове који су пред Републиком Српском", поручио је организациони секретар СНСД-а Игор Додик и додао:
"Доказује колико су у опозицији немоћни, неспособни да политички, патриотски и демократски одговоре актуелном тренутку. Бирачи су препознали подвалу која је осмишљена у Сарајеву."
Позвао је опозицију да заузму јасан став против Шмита.
"Опозицију позивамо позивамо да у наредних пола година до нове изборне кампање коначно патриотски одговоре актуелном тренутку, јасно заузму став против нелегалног странца Кристијана Шмита, престану због власти да кокетирају са идејама интересних кругова у Сарајеву који не мисле ништа добро Републици Српској", казао је Додик.
Кандидат СНСД-а и коалиционих странака Синиша Каран побиједио је у 16 од 17 локалних заједница, на 134 од укупно 136 бирачких мјеста на којима су избори поновљени.
