Logo
Large banner

Резултат избора - велика побједа српског народа и Републике српске

Извор:

АТВ

11.02.2026

19:09

Коментари:

0
Резултат избора - велика побједа српског народа и Републике српске
Фото: АТВ

Резултат поновљених избора за предсједника Српске је велика побједа српског народа и Републике Српске. Одбранили смо суверенитет нашег народа, поручио је портпарол СНСД-а.

"Ово је велики пораз Кристијана Шмита, коначни пораз Кристијана Шмита, коначни пораз Сарајева у намјери да потлачи и потчини Републику Српску, али и коначни пораз за опозицију Републике Српске", рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

Ковачевић истиче да се не смије заборавити понашање опозиције.

"Да су се понашали као најобичнији хулигани, да су вријеђали обичне људе, породице, људе који су долазили са дјецом на бирачка мјеста, да су их вријеђали, да су их називали криминалцима, лоповима, да су покушавали на већини бирачких мјеста да изазову инциденте", додао је Ковачевић.

Поносимо се са резултатима на поновљеним изборима за предсједника Републике Српске. Показали смо колико СНСД, Синиша Каран, и Милорад Додик имају подршку народа, јасан је организациони секретар СНСД-а.

"Показали смо снагу и организацију странке која је већ годинама најближа бирачима, која најбоље разумије потребе и будуће изазове који су пред Републиком Српском", поручио је организациони секретар СНСД-а Игор Додик и додао:

"Доказује колико су у опозицији немоћни, неспособни да политички, патриотски и демократски одговоре актуелном тренутку. Бирачи су препознали подвалу која је осмишљена у Сарајеву."

Позвао је опозицију да заузму јасан став против Шмита.

"Опозицију позивамо позивамо да у наредних пола година до нове изборне кампање коначно патриотски одговоре актуелном тренутку, јасно заузму став против нелегалног странца Кристијана Шмита, престану због власти да кокетирају са идејама интересних кругова у Сарајеву који не мисле ништа добро Републици Српској", казао је Додик.

Кандидат СНСД-а и коалиционих странака Синиша Каран побиједио је у 16 од 17 локалних заједница, на 134 од укупно 136 бирачких мјеста на којима су избори поновљени.

Подијели:

Тагови :

Република Српска

prijevremeni izbori

Радован Ковачевић

Игор Додик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Данијел прије неколико дана отет, а сада се јавно обратио Милици Тодоровић

Сцена

Данијел прије неколико дана отет, а сада се јавно обратио Милици Тодоровић

14 мин

0
Робот Роби стигао у студио АТВ-а и заплесао: Чека нас права бањалучка прича

Бања Лука

Робот Роби стигао у студио АТВ-а и заплесао: Чека нас права бањалучка прича

26 мин

0
Дојава о бомби и у ОШ "Владислав Рибникар": Ђаци одмах евакуисани

Србија

Дојава о бомби и у ОШ "Владислав Рибникар": Ђаци одмах евакуисани

27 мин

0
Радник пао са зграде

Хроника

Радник погинуо након пада са зграде у Бањалуци, огласило се ОЈТ

46 мин

0

Више из рубрике

Влада Српске сутра и о Стратегији за сузбијање насиља у породици

Република Српска

Влада Српске сутра и о Стратегији за сузбијање насиља у породици

3 ч

0
Стевандић са Мајлсом: Очување мира - приоритет Српске

Република Српска

Стевандић са Мајлсом: Очување мира - приоритет Српске

3 ч

3
Додик оштро појединим функционерима СНСД-а: Не желимо такве људе међу нама

Република Српска

Додик оштро појединим функционерима СНСД-а: Не желимо такве људе међу нама

4 ч

3
Ковачевић: Сада крећемо у политичку офанзиву

Република Српска

Ковачевић: Сада крећемо у политичку офанзиву

4 ч

8

  • Најновије

  • Најчитаније

19

18

Какво је стање у сектору мљекарства и пољопривреде?

19

15

Милијардерка кромпир бира сама

19

09

Резултат избора - велика побједа српског народа и Републике српске

19

04

Данијел прије неколико дана отет, а сада се јавно обратио Милици Тодоровић

19

00

Централне вијести, 11.02.2026.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner