Данијел прије неколико дана отет, а сада се јавно обратио Милици Тодоровић

Извор:

Курир

11.02.2026

19:04

Коментари:

0
Фото: Printscreen / Kurir TV

Милица Тодоровић се породила прије неколико дана, а синоћ је објавила прву фотографију са насљедником.

Фотка на којој се види како је мали Богдан ухватио Милицу за прст разњежила је цијели Инстаграм, те прикупила низ коментара.

Међу онима који су се огласили на изненађење многих се нашао и пјевач Даниел Кајмакоски који је прије само неколико дана проживио праву драму када је отет у центру Београда.

Робот Роби

Бања Лука

Робот Роби стигао у студио АТВ-а и заплесао: Чека нас права бањалучка прича

"Ништа љепше од овога. Слава Богу. Добро нам дошао, Богдане", написао је Даниел.

Отет у Београду

Македонски пјевач Даниел Кајмакоски је отет у центру Београда и за његов откуп се тражило 20.000 евра.

Два отмичара су га угурала у аутомобил уз пријетњу смрћу и покушала да изнуде новац.

Нападачи су дјеловали муњевито, а чим је Кајмакоски пришао свом возилу, прислонили су му пиштољ на главу и наредили му да уђе у аутомобил.

Под сталном пријетњом оружјем нападачи су певача везали и кренули у дивљу вожњу ка излазу из града, преноси Курир.

