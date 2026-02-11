Завршен састанак Трампа и Нетанијахуа: Ево шта је поручено

11.02.2026
Састанак предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа и премијера Израела Бењамина Нетанијахуа, који је одржан вечерас, имао је за циљ успостављање заједничког плана дјеловања уколико Вашингтон не успије да постигне споразум са Ираном, пренијела је израелска телевизија Канал 12, позивајући се на неименоване америчке и израелске изворе.
Неименовани амерички званичник рекао је да је Вашингтон скептичан о могућности постизања договора са Ираном, чак и оног који је усмјерен искључиво на ирански нуклеарни програм, и сходно томе, централни циљ састанка је договор о плану дјеловања за случај да споразум не буде постигнут.
Додао је да би евентуални заједнички напад САД и Израела на Иран био много ефикаснији.
Израелски извори раније су рекли да сматрају да политички и безбједносни естаблишмент у Израелу не очекује да ће се постићи договор, наводећи да Нетанијаху настоји да очува слободу дјеловања Израела око Техерана, без обзира да ли ће споразум бити постигнут или не.
Поред осталих, састанку су присуствовали амерички државни секретар Марко Рубио, министар одбране Пит Хегсет, Трампов савјетник Џаред Кушнер, као и специјални амерички изасланик Стив Виткоф.
