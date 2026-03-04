Logo
Ови дијелови Бањалуке остају без струје

Аутор:

АТВ

04.03.2026

07:24

Ови дијелови Бањалуке остају без струје
Фото: АТВ

Поједини дијелови Бањалуке данас ће остати без струје.

Наиме, како наводе из “Електрокрајине” због радова електричне енергије од девет сати до 13 часова неће бити у дијелу улице Палих бораца, а од девет сати до 14 часова у дијеловима насеља Туњице, Рамићи, Барловци, Липовци, Куљани, Буковица и Јаблан.

Без струје од девет сати до 14 часова биће дијелови насеља Перван и Горњи Борковићи, те дио улице Књаза Милоша.

