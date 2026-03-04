Ови дијелови Бањалуке остају без струје

Аутор:АТВ
04.03.2026
07:24
Коментари:0
Поједини дијелови Бањалуке данас ће остати без струје.
Наиме, како наводе из “Електрокрајине” због радова електричне енергије од девет сати до 13 часова неће бити у дијелу улице Палих бораца, а од девет сати до 14 часова у дијеловима насеља Туњице, Рамићи, Барловци, Липовци, Куљани, Буковица и Јаблан.
Без струје од девет сати до 14 часова биће дијелови насеља Перван и Горњи Борковићи, те дио улице Књаза Милоша.
