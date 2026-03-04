Logo
Large banner

Интернет у Ирану потпуно искључен више од 84 сата

Извор:

Танјуг

04.03.2026

08:33

Коментари:

0
Уништене зграде у Техерану
Фото: Tanjug/AP

Интернет у Ирану је искључен у потпуности више од 84 сата, према подацима међународне службе за праћење Интернета НетБлокс.

- Подаци са мреже показују да је Иран искључен са Интернета више од 84 сата - саопштиио је НетБлокс на друштвеној мрежи Икс, упозоравајући да је "приступ отвореном интернету спас у временима кризе, а прекид интернета показује непоштовање права јавности да остане информисана и да се ангажује у будућности своје земље".

aerodrom sarajevo sc yt

БиХ

Отказан лет из Дубаија за Сарајево

У суботу, 28. фебруара, Сједињене Америчке Државе и Израел покренули су серију удара на мете у Ирану, укључујући Техеран, узрокујући штету и цивилне жртве.

Иран је одгворио ракетним ударима на израелску територију, као и на америчке војне објекте на Блиском истоку.

Подијели:

Тагови :

Иран

интернет

Израел Иран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Суве славине у неколико бањалучких улица

Бања Лука

Суве славине у неколико бањалучких улица

4 ч

0
Полиција Србија

Србија

Старицу (78) мучили шрафцигером до смрти, убица има само 15 година?

4 ч

0
Катар напад

Свијет

Погођена америчка база у Катару

4 ч

0
Пао серијски провалник: Означавао станове и крао накит

Регион

Пао серијски провалник: Означавао станове и крао накит

4 ч

0

Више из рубрике

Катар напад

Свијет

Погођена америчка база у Катару

4 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Суд прелиминарно одобрио да се Епстиновим жртвама исплати 35 милиона долара

4 ч

0
Јак земљотрес погодио Сицилију

Свијет

Јак земљотрес погодио Сицилију

4 ч

0
Најтежи удар на Техеран до сада

Свијет

Најтежи удар на Техеран до сада

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

23

Израел упозорава да ће сљедећи врховни вођа Ирана бити "мета за елиминацију"

12

12

Перо наслијепо купио Албанку за 3.000 евра: Кад су је довели горко се покајао

12

11

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

12

07

АИ вам даје савјете за здравље? Ово су ствари на које треба обратити пажњу

12

06

Ево шта се дешава у дому Милице Тодоровић: Једна особа виђена на тераси

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner