Интернет у Ирану потпуно искључен више од 84 сата

Извор:
Танјуг
04.03.2026
08:33
Коментари:0
Интернет у Ирану је искључен у потпуности више од 84 сата, према подацима међународне службе за праћење Интернета НетБлокс.
- Подаци са мреже показују да је Иран искључен са Интернета више од 84 сата - саопштиио је НетБлокс на друштвеној мрежи Икс, упозоравајући да је "приступ отвореном интернету спас у временима кризе, а прекид интернета показује непоштовање права јавности да остане информисана и да се ангажује у будућности своје земље".
БиХ
Отказан лет из Дубаија за Сарајево
У суботу, 28. фебруара, Сједињене Америчке Државе и Израел покренули су серију удара на мете у Ирану, укључујући Техеран, узрокујући штету и цивилне жртве.
Иран је одгворио ракетним ударима на израелску територију, као и на америчке војне објекте на Блиском истоку.
Најновије
Најчитаније
12
23
12
12
12
11
12
07
12
06
Тренутно на програму