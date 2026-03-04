Logo
Пао двојац: Обољелог малољетника присиљавали на просјачење

АТВ

04.03.2026

09:27

Фото: Unsplash

Довршено је криминалистичко истраживање над 30-годишњакињом и 37-годишњаком због сумње да су починили кривично дјело трговине људима на штету малољетника, саопштила је Полицијска управа загребачка.

Сумња се да су осумњичени од почетка јануара до 2. марта ове године злоупотребом психичког стања и менталног здравља малољетника, који као такав није био способан да доноси одлуке због смањене способности расуђивања, код њега створили однос зависности и надзора.

На темељу таквог односа подстицали су га и присиљавали на просјачење на подручју Загребачка жупанија.

Новац који су грађани давали малољетнику, осумњичени двојац је узимао и међусобно дијелио, чиме су за себе прибавили за сада неутврђену имовинску корист.

„С обзиром на наведену ситуацију, малољетник је ипак осјетио потребу да потражи помоћ, што је и учинио куцањем на врата једном грађанину са подручја Загребачке жупаније, којег је тај поступак малољетника исправно подстакао да се обрати полицији“, саопштила је полиција.

Након спроведеног криминалистичког истраживања и привођења осумњичених, малољетник је стављен под заштиту у складу са Протоколом за идентификацију, помоћ и заштиту жртава трговине људима.

По окончању истраге, осумњичени су предати притворском надзорнику, док је кривична пријава достављена надлежном државном тужилаштву, преноси Дневник.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

