Пао двојац: Обољелог малољетника присиљавали на просјачење

Аутор:АТВ
04.03.2026
09:27
Коментари:0
Довршено је криминалистичко истраживање над 30-годишњакињом и 37-годишњаком због сумње да су починили кривично дјело трговине људима на штету малољетника, саопштила је Полицијска управа загребачка.
Сумња се да су осумњичени од почетка јануара до 2. марта ове године злоупотребом психичког стања и менталног здравља малољетника, који као такав није био способан да доноси одлуке због смањене способности расуђивања, код њега створили однос зависности и надзора.
На темељу таквог односа подстицали су га и присиљавали на просјачење на подручју Загребачка жупанија.
Новац који су грађани давали малољетнику, осумњичени двојац је узимао и међусобно дијелио, чиме су за себе прибавили за сада неутврђену имовинску корист.
„С обзиром на наведену ситуацију, малољетник је ипак осјетио потребу да потражи помоћ, што је и учинио куцањем на врата једном грађанину са подручја Загребачке жупаније, којег је тај поступак малољетника исправно подстакао да се обрати полицији“, саопштила је полиција.
Након спроведеног криминалистичког истраживања и привођења осумњичених, малољетник је стављен под заштиту у складу са Протоколом за идентификацију, помоћ и заштиту жртава трговине људима.
По окончању истраге, осумњичени су предати притворском надзорнику, док је кривична пријава достављена надлежном државном тужилаштву, преноси Дневник.хр.
