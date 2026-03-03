Logo
Откривене пукотине на Пељешком мосту: Скандал открили Италијани, хитно се огласиле Хрватске цесте

Телеграф

03.03.2026

18:02

Пељешки мост
Фото: Youtube /Večernji TV

На неким бетонским стубовима Пељешког моста, који је отворен у јулу 2022. године, појавиле су се видљиве пукотине, пише талијански Ил Пиколо.

Како наводе, површинска оштећења на мосту који је изградила кинеска компанија Чајна роуд анд Бриџ Корпорејшн забринула су јавност, посебно возаче који свакодневно користе мост за повезивање југа Далмације с остатком Хрватске, заобилазећи Неумски коридор.

Проблем је, према писању листа, уочен прије неколико мјесеци.

Из Хрватских цеста, јавног предузећа које је наручило радове, поручују да нема разлога за забринутост те да уочене пукотине не представљају опасност за саобраћај. Истичу да је прелазак моста сигуран и да је ситуација под контролом.

У току је израда пројекта санације, али радови још нису започели, а наглашено је да ће трошкове поправке сносити извођач радова који је дао гаранцију на 10 година. Када ће радови почети и колико ће санација коштати још увијек није познато.

Пељешки мост, грађен од 2018. до 2022. године, стратешки је пројекат којим је југ Хрватске спојен с остатком земље.Укупна вриједност износила је око 420 милиона евра, од чега је Европска унија осигурала 357 милиона евра бесповратних средстава.

(телеграф)

Хрватска

Pelješki most

Коментари (0)
