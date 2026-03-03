Откривене пукотине на Пељешком мосту: Скандал открили Италијани, хитно се огласиле Хрватске цесте

Извор:
Телеграф
03.03.2026
18:02
Коментари:0
На неким бетонским стубовима Пељешког моста, који је отворен у јулу 2022. године, појавиле су се видљиве пукотине, пише талијански Ил Пиколо.
Како наводе, површинска оштећења на мосту који је изградила кинеска компанија Чајна роуд анд Бриџ Корпорејшн забринула су јавност, посебно возаче који свакодневно користе мост за повезивање југа Далмације с остатком Хрватске, заобилазећи Неумски коридор.
Проблем је, према писању листа, уочен прије неколико мјесеци.
Из Хрватских цеста, јавног предузећа које је наручило радове, поручују да нема разлога за забринутост те да уочене пукотине не представљају опасност за саобраћај. Истичу да је прелазак моста сигуран и да је ситуација под контролом.
У току је израда пројекта санације, али радови још нису започели, а наглашено је да ће трошкове поправке сносити извођач радова који је дао гаранцију на 10 година. Када ће радови почети и колико ће санација коштати још увијек није познато.
A PRKOSILI SU BOSNI NJEGOVOM IZGRADNJOM: Pelješki most ima dosta pukotina, ali to nije sve https://t.co/qJi8rVbrdG— Slobodna Bosna (@SlobodnaBosna) February 18, 2026
Пељешки мост, грађен од 2018. до 2022. године, стратешки је пројекат којим је југ Хрватске спојен с остатком земље.Укупна вриједност износила је око 420 милиона евра, од чега је Европска унија осигурала 357 милиона евра бесповратних средстава.
(телеграф)
Регион
6 ч0
Регион
6 ч0
Регион
8 ч0
Регион
9 ч0
Најновије
Најчитаније
21
10
21
03
21
01
20
46
20
36
Тренутно на програму