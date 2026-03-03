Ковачевић: Заинтересованост америчких партнера за реализацију пројеката у Српској

Аутор:АТВ
03.03.2026
18:43
Коментари:2
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић рекао је да је данас у Бијелој кући присуствовао састанку српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић са извршним директором Националног савјета за енергетску доминацију САД Џеродом Ејгеном.
Република Српска
Цвијановић у Бијелој кући са Џеродом Ејгеном
"Састанак је протекао у одличној атмосфери и уз исказану заинтересованост америчких партнера за реализацију бројних гасних и других енергетских пројеката у Републици Српској", рекао је Ковачевић.
Данас сам у Бијелој кући присуствовао састанку српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић са извршним директором Националног савјета за енергетску доминацију САД, Џеродом Ејгеном.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) March 3, 2026
Састанак је протекао у одличној атмосфери и уз исказану заинтересованост америчких партнера… pic.twitter.com/H5Be2F5K3J
