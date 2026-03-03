Logo
Ковачевић: Заинтересованост америчких партнера за реализацију пројеката у Српској

Аутор:

АТВ

03.03.2026

18:43

Коментари:

2
Фото: x / Radovan Kovačević

Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић рекао је да је данас у Бијелој кући присуствовао састанку српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић са извршним директором Националног савјета за енергетску доминацију САД Џеродом Ејгеном.

Жељка Цвијановић са Џеродом Ејгеном

Република Српска

Цвијановић у Бијелој кући са Џеродом Ејгеном

"Састанак је протекао у одличној атмосфери и уз исказану заинтересованост америчких партнера за реализацију бројних гасних и других енергетских пројеката у Републици Српској", рекао је Ковачевић.

Џерод Ејген

Свијет

Ко је Џерод Ејген? Високи савјетник Доналда Трампа састао се са Жељком Цвијановић

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Коментари (2)
