Трамп: Не желимо да имамо ништа са Шпанијом

Извор:
Спутник Србија
03.03.2026
18:38
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће САД морати да прекину трговинске односе јер је Мадрид одбио да повећа војне расходе.
- Они су били једина земља у НАТО која је није сагласила са тим да повећа расходе на пет одсто. Не мислим да би се они сагласили да повећају расходе до било ког нивоа. Они су хтели да оставе два одсто и чак да не плате тих одсто. Тако да се спремамо да обуставимо сваки трговину са Шпанијом. Не желимо да имамо икаква посла са Шпанијо -, рекао је Трамп на састану са њемачким канцеларом Фридрихом Мерцом у Бијелој кући.
NOW - Trump: "We're gonna cut off all trade with Spain, we don't want anything to do with Spain." pic.twitter.com/Zjm1zXflfu— Disclose.tv (@disclosetv) March 3, 2026
