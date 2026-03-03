Logo
Трамп: Не желимо да имамо ништа са Шпанијом

Спутник Србија

03.03.2026

18:38

Амерички предсједник Доналд Трамп
Фото: Tanjug / AP / Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће САД морати да прекину трговинске односе јер је Мадрид одбио да повећа војне расходе.

- Они су били једина земља у НАТО која је није сагласила са тим да повећа расходе на пет одсто. Не мислим да би се они сагласили да повећају расходе до било ког нивоа. Они су хтели да оставе два одсто и чак да не плате тих одсто. Тако да се спремамо да обуставимо сваки трговину са Шпанијом. Не желимо да имамо икаква посла са Шпанијо -, рекао је Трамп на састану са њемачким канцеларом Фридрихом Мерцом у Бијелој кући.

Доналд Трамп

Коментари (0)
