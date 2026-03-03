Национална гарда и цвијеће у облику пијетла: Ел Менчо сахрањен у златном ковчегу

Извор:
СРНА
03.03.2026
17:32
Коментари:0
Злогласни мексички нарко-бос Немесио Осегера Сервантес, познат и као "Ел Менчо", сахрањен је у златном ковчегу у близини Гвадалахаре.
Припадници Националне гарде били су распоређени у близини како би спријечили евентуално насиље током сахране у држави Халиско, упоришту картела Халиско нова генерација /ЦЈНГ/.
Велики цвјетни аранжмани унијети су прије церемоније, укључујући и један у облику пијетла као алузију на његову љубав према борбама пијетлова.
🚨⚠️ Video desata polémica en redes— PoderCiudadanoRadio (@PoderCiudadanoo) March 3, 2026
En plataformas digitales circulan imágenes que muestran supuestos preparativos ceremoniales para el presunto funeral de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” o “El Señor de los Gallos”, señalado como líder del llamado Cártel de las… pic.twitter.com/hktjks28wR
Оснивач злогласног картела ЦЈНГ преминуо је након што је рањен у пуцњави између својих тјелохранитеља и припадника мексичких специјалних снага распоређених да га ухапсе крајем фебруара.
Био је најтраженија особа у земљи, док су САД понудиле награду од 15 милиона долара за информације које би довеле до његовог хапшења.
Han revelado imágenes de cómo fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.— TELEDIARIO GUATEMALA (@TelediarioGT) March 3, 2026
➡️ https://t.co/MxDiRjYF9u pic.twitter.com/CcV8oxPzbd
Његова смрт изазвала је масовно насиље и одмазду током које су чланови картела палили возила и блокирали путеве широм 20 мексичких држава.
За изградњу луксузних гробница мексички трговци дрогом потрошили су више од 300 милиона евра. Гробнице су опремљене климом, непробојним стаклима, безбједносним системима и собама за њихове породице.
Неке од гробница личе на капеле са бијелим стубовима, анђелима на витражима и статуом Исуса на крову.
Друге личе на модерне апартмане са стакленим вратима, степеницама које воде на други спрат и дневним собама са софама за ожалошћене.
Осим тога, обезбијеђене су безбједносним системима да би гробови лидера нарко-картела били безбједни, те су уграђена врата од непробојног стакла, а камере су окренуте ка улазу.
Током ноћи, свјетла се аутоматски пале. Многе гробнице имају аларм и вентилацију.
У већини крипти на зидовима се налазе велике слике или цртежи преминулих. Већина су мушкарци између 20 и 30 година.
Неки од њих су и чланови картела Синалоа, на чијем је челу "Ел Ћапо", који су сахрањени на гробљу Хардинес дел Хумаја у Кулиакану у Мексику.
Свијет
1 седм0
Свијет
1 седм0
Свијет
1 седм0
Свијет
1 седм0
Најновије
Најчитаније
18
09
18
08
18
02
17
58
17
50
Тренутно на програму