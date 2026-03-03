Logo
Национална гарда и цвијеће у облику пијетла: Ел Менчо сахрањен у златном ковчегу

Извор:

СРНА

03.03.2026

17:32

Коментари:

0
Национална гарда и цвијеће у облику пијетла: Ел Менчо сахрањен у златном ковчегу
Фото: Tanjug / AP / Refugio Ruiz

Злогласни мексички нарко-бос Немесио Осегера Сервантес, познат и као "Ел Менчо", сахрањен је у златном ковчегу у близини Гвадалахаре.

Припадници Националне гарде били су распоређени у близини како би спријечили евентуално насиље током сахране у држави Халиско, упоришту картела Халиско нова генерација /ЦЈНГ/.

Велики цвјетни аранжмани унијети су прије церемоније, укључујући и један у облику пијетла као алузију на његову љубав према борбама пијетлова.

Оснивач злогласног картела ЦЈНГ преминуо је након што је рањен у пуцњави између својих тјелохранитеља и припадника мексичких специјалних снага распоређених да га ухапсе крајем фебруара.

Био је најтраженија особа у земљи, док су САД понудиле награду од 15 милиона долара за информације које би довеле до његовог хапшења.

Његова смрт изазвала је масовно насиље и одмазду током које су чланови картела палили возила и блокирали путеве широм 20 мексичких држава.

За изградњу луксузних гробница мексички трговци дрогом потрошили су више од 300 милиона евра. Гробнице су опремљене климом, непробојним стаклима, безбједносним системима и собама за њихове породице.

Неке од гробница личе на капеле са бијелим стубовима, анђелима на витражима и статуом Исуса на крову.

Друге личе на модерне апартмане са стакленим вратима, степеницама које воде на други спрат и дневним собама са софама за ожалошћене.

Осим тога, обезбијеђене су безбједносним системима да би гробови лидера нарко-картела били безбједни, те су уграђена врата од непробојног стакла, а камере су окренуте ка улазу.

Током ноћи, свјетла се аутоматски пале. Многе гробнице имају аларм и вентилацију.

У већини крипти на зидовима се налазе велике слике или цртежи преминулих. Већина су мушкарци између 20 и 30 година.

Неки од њих су и чланови картела Синалоа, на чијем је челу "Ел Ћапо", који су сахрањени на гробљу Хардинес дел Хумаја у Кулиакану у Мексику.

