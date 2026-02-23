Ко је био "Ел Менчо": Бивши полицајац који је створио најкрвавији нарко-картел на свијету

Извор:
Убиство Немесија Рубена Осегера Сервантеса, у свијету подземља познатијег као „Ел Менчо“, означило је крај једне од најмрачнијих ера у историји мексичког нарко-криминала. Његова смрт у недјељу изазвала је незапамћен хаос широм Мексика – запаљени аутомобили, блокирани аутопутеви и сукоби с полицијом показали су колико је дубоко његова организација била укоријењена у структуре државе и друштва.
Прича о Ел Менчу није типична холивудска нарација о криминалцу из гета. Његови почеци везани су за пољопривреду у савезној држави Халиско. Прије него што је постао синоним за бруталност, структура из које ће касније настати злогласни Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) функционисала је као мрежа локалних произвођача и трговаца, укључујући и узгајиваче авокада.
Међутим, прекретница у његовом животу био је улазак у полицијске редове. Као бивши полицајац, Осегуера је изнутра упознао начин на који систем функционише. Његово познавање полицијских тактика, корупције и безбједносних пропуста омогућило му је да касније створи организацију која ће годинама бити корак испред закона.
Када је преузео вођство, Ел Менчо је трансформисао CJNG из локалне групе у глобалног гиганта. Искористивши слабљење ривалског Cártel de Sinaloa, након хапшења његовог вође Хоакина Гузмана („Ел Чапо“), CJNG је агресивно и кроз незапамћено насиље преузео кључне руте за кријумчарење дроге у Сједињене Америчке Државе.
Под његовом командом, картел је преузео значајан дио тржишта САД-а и постао одговоран за огромну количину дроге која улази у ту земљу. Његова империја продавала је фентанил, кокаин, хероин и метамфетамин на свим континентима осим Антарктика. CJNG је постао познат по екстремним методама, бруталним убиствима и атентатима на мексичке политичаре који би им стали на пут.
Оно што је Ел Менча издвајало од ранијих нарко-босова била је војна организација његовог картела. Није водио обичну уличну банду – командовао је приватном војском од више од 7.000 до зуба наоружаних људи.
Његови борци користили су тактике које се иначе виђају само у модерним ратним зонама, попут употребе комерцијалних дронова наоружаних експлозивом за нападе на ривале и полицију, али и посједовања тешког наоружања, укључујући ракетне бацаче способне да уништавају оклопна возила и обарају летјелице.
Годинама је Ел Менчо био „дух“. Скривао се у неприступачним, планинским теренима Мексика, окружен огромним личним обезбјеђењем. Безбједносне снаге су више пута безуспјешно покушавале да га ухвате, а сваки покушај завршавао би се крвопролићем.
У августу 2012. године војска је покушала да га ухапси у Гвадалахари, али су његови људи направили ватрене барикаде од возила широм града, спријечивши полицију да му приђе. У још једном покушају хапшења 2015. године, припадници картела су из ракетног бацача оборили војни хеликоптер, при чему су погинула три војника.
Прије пет година власти су имале тачну локацију и план, али је Ел Менчо нестао непосредно прије рације, што је потврдило сумње да су информације о хапшењу процуриле из самог врха полиције.
Његов крај дошао је тек у помно планираној акцији специјалних мексичких снага и америчких обавјештајних служби. У тешкој размјени ватре погођен је и преминуо током транспорта хеликоптером у Мексико Сити.
Иако је глава „змије“ одсјечена, амерички и мексички званичници упозоравају да строга војна хијерархија CJNG-а значи да ће картел вјероватно наставити да функционише. Главно питање које се сада поставља у Мексику јесте ко ће наслиједити империју вриједну милијарде долара и колико ће крви притом бити проливено.
