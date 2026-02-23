Logo
Ко је био "Ел Менчо": Бивши полицајац који је створио најкрвавији нарко-картел на свијету

Извор:

Кликс

23.02.2026

12:30

Ко је био "Ел Менчо": Бивши полицајац који је створио најкрвавији нарко-картел на свијету
Фото: U.S. District Court, District of Columbia

Убиство Немесија Рубена Осегера Сервантеса, у свијету подземља познатијег као „Ел Менчо“, означило је крај једне од најмрачнијих ера у историји мексичког нарко-криминала. Његова смрт у недјељу изазвала је незапамћен хаос широм Мексика – запаљени аутомобили, блокирани аутопутеви и сукоби с полицијом показали су колико је дубоко његова организација била укоријењена у структуре државе и друштва.

Прича о Ел Менчу није типична холивудска нарација о криминалцу из гета. Његови почеци везани су за пољопривреду у савезној држави Халиско. Прије него што је постао синоним за бруталност, структура из које ће касније настати злогласни Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) функционисала је као мрежа локалних произвођача и трговаца, укључујући и узгајиваче авокада.

Постао полицајац

Међутим, прекретница у његовом животу био је улазак у полицијске редове. Као бивши полицајац, Осегуера је изнутра упознао начин на који систем функционише. Његово познавање полицијских тактика, корупције и безбједносних пропуста омогућило му је да касније створи организацију која ће годинама бити корак испред закона.

Империја изграђена на бруталности

Када је преузео вођство, Ел Менчо је трансформисао CJNG из локалне групе у глобалног гиганта. Искористивши слабљење ривалског Cártel de Sinaloa, након хапшења његовог вође Хоакина Гузмана („Ел Чапо“), CJNG је агресивно и кроз незапамћено насиље преузео кључне руте за кријумчарење дроге у Сједињене Америчке Државе.

Под његовом командом, картел је преузео значајан дио тржишта САД-а и постао одговоран за огромну количину дроге која улази у ту земљу. Његова империја продавала је фентанил, кокаин, хероин и метамфетамин на свим континентима осим Антарктика. CJNG је постао познат по екстремним методама, бруталним убиствима и атентатима на мексичке политичаре који би им стали на пут.

Оно што је Ел Менча издвајало од ранијих нарко-босова била је војна организација његовог картела. Није водио обичну уличну банду – командовао је приватном војском од више од 7.000 до зуба наоружаних људи.

Његови борци користили су тактике које се иначе виђају само у модерним ратним зонама, попут употребе комерцијалних дронова наоружаних експлозивом за нападе на ривале и полицију, али и посједовања тешког наоружања, укључујући ракетне бацаче способне да уништавају оклопна возила и обарају летјелице.

Дух којег су ловили више од деценије

Годинама је Ел Менчо био „дух“. Скривао се у неприступачним, планинским теренима Мексика, окружен огромним личним обезбјеђењем. Безбједносне снаге су више пута безуспјешно покушавале да га ухвате, а сваки покушај завршавао би се крвопролићем.

У августу 2012. године војска је покушала да га ухапси у Гвадалахари, али су његови људи направили ватрене барикаде од возила широм града, спријечивши полицију да му приђе. У још једном покушају хапшења 2015. године, припадници картела су из ракетног бацача оборили војни хеликоптер, при чему су погинула три војника.

Прије пет година власти су имале тачну локацију и план, али је Ел Менчо нестао непосредно прије рације, што је потврдило сумње да су информације о хапшењу процуриле из самог врха полиције.

Његов крај дошао је тек у помно планираној акцији специјалних мексичких снага и америчких обавјештајних служби. У тешкој размјени ватре погођен је и преминуо током транспорта хеликоптером у Мексико Сити.

Иако је глава „змије“ одсјечена, амерички и мексички званичници упозоравају да строга војна хијерархија CJNG-а значи да ће картел вјероватно наставити да функционише. Главно питање које се сада поставља у Мексику јесте ко ће наслиједити империју вриједну милијарде долара и колико ће крви притом бити проливено.

Ел Менчо

Мексико

narko karteli

Дрога

Немеси Рубен Сервантес

