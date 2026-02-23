Шири се снимак аеродрома у Мексику: Нема пријетње, путнике ухватила хистерија

Извор:
Управа Међународног аеродрома Гвадалахара (GDL) данас је саопштила да унутар објекта није забиљежен ниједан инцидент, упркос извјештајима о присуству наоружаних лица.
У изјави објављеној на мрежи Икс, Пацифик Ерпорт Груп (GAP) навела је да аеродром ради нормално, само неколико сати након што је у операцији савезних безбједносних снага у Халиску убијен вођа картела Халиско Нова Генерација (CJNG), Немесио Осегера Сервантес, познат као „Ел Менчо“.
🚨 Imágenes del aeropuerto de Guadalajara.— Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) February 22, 2026
pic.twitter.com/LKi1IbxOK8
Из GAP-а су поручили да нема отказивања летова нити других поремећаја повезаних са догађајима у држави Халиско, гдје су се у недјељу ујутро на ауто-путевима појавиле запаљене барикаде које су поставили припадници нарко-картела.
„Догађаји забиљежени у разним дијеловима државе не утичу на рад унутар аеродрома ни на безбједност у самом објекту“, стоји у саопштењу. „Аеродром обезбјеђују Национална гарда и Министарство националне одбране“, додали су из GAP-а.
#BREAKINGNEWS— Prem Kumar (@PremKum73757360) February 22, 2026
JUST IN: 🇲🇽 CJNG cartel has reportedly stormed the Guadalajara Airport in Mexico after the Mexican army killed its leader El Mencho. pic.twitter.com/qCJEDOmN3F
Управа аеродрома тврди да унутар зграде није било инцидената те да не постоји ризик за путнике, запослене или посјетиоце.
Осврћући се на видео-снимке који приказују људе како панично трче унутар терминала, GAP је навео да „информације и материјали“ који круже друштвеним мрежама „не приказују безбједносне ризике унутар терминала, већ су посљедица хистерије међу путницима“.
GAP је изјаву објавио након што су неки медији, укључујући лист Ла Хорнада, извијестили о присуству наоружаних мушкараца на аеродрому. Извор који се затекао на аеродрому рекао је да су сви одједном почели да трче, иако није било видљиве пријетње.
На друштвеним мрежама шире се и друге дезинформације, попут оне да је картел заузео аеродром и да уништава авионе. Као доказ је приложена АИ фотографија авиона у пламену.
Раније током дана, управа аеродрома Гвадалахара савјетовала је путницима да због „непредвиђених ситуација“ на ауто-путу према Чапали, које могу утицати на саобраћај, крену на пут раније.
У међувремену, Ер Канада је на мрежи Икс објавила да је „због тренутне безбједносне ситуације у Пуерто Ваљарти, која се одражава и на тамошњи аеродром, привремено обуставила данашње операције“.
„Пратимо ситуацију и у контакту смо са локалним властима које раде на рјешавању проблема“, саопштила је авио-компанија.
„Путницима се савјетује да не крећу према аеродрому осим ако статус њиховог лета на страници aircanada.com није потврђен. О промјенама у плану путовања биће директно обавијештени. Више информација подијелићемо чим буду доступне“, поручили су из Ер Канаде.
У одвојеном саопштењу, GAP је потврдио да су отказани и неки летови са аеродрома Међународни аеродром Мансанило, који се налази у сусједној држави Колима. Путницима се савјетује да контактирају своје авио-превознике како би добили најновије информације о статусу лета.
Неке аутобуске линије такође су отказане или касне, вјероватно због ризика од насиља на мексичким ауто-путевима након што су чланови картела CJNG почели да реагују на смрт свог вође, за којим је била расписана потјерница и у Мексику и у Сједињеним Државама. Једна од погођених линија је она између главне аутобуске станице у Мексико Ситију и града Сан Мигел де Аљенде у држави Гванахуато.
