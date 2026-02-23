Logo
Large banner

Шири се снимак аеродрома у Мексику: Нема пријетње, путнике ухватила хистерија

Извор:

Индекс

23.02.2026

06:57

Коментари:

0
Шири се снимак аеродрома у Мексику: Нема пријетње, путнике ухватила хистерија
Фото: Printscreen/X

Управа Међународног аеродрома Гвадалахара (GDL) данас је саопштила да унутар објекта није забиљежен ниједан инцидент, упркос извјештајима о присуству наоружаних лица.

У изјави објављеној на мрежи Икс, Пацифик Ерпорт Груп (GAP) навела је да аеродром ради нормално, само неколико сати након што је у операцији савезних безбједносних снага у Халиску убијен вођа картела Халиско Нова Генерација (CJNG), Немесио Осегера Сервантес, познат као „Ел Менчо“.

Управа аеродрома: „Нема ризика, путници су у хистерији“

Из GAP-а су поручили да нема отказивања летова нити других поремећаја повезаних са догађајима у држави Халиско, гдје су се у недјељу ујутро на ауто-путевима појавиле запаљене барикаде које су поставили припадници нарко-картела.

„Догађаји забиљежени у разним дијеловима државе не утичу на рад унутар аеродрома ни на безбједност у самом објекту“, стоји у саопштењу. „Аеродром обезбјеђују Национална гарда и Министарство националне одбране“, додали су из GAP-а.

Управа аеродрома тврди да унутар зграде није било инцидената те да не постоји ризик за путнике, запослене или посјетиоце.

Осврћући се на видео-снимке који приказују људе како панично трче унутар терминала, GAP је навео да „информације и материјали“ који круже друштвеним мрежама „не приказују безбједносне ризике унутар терминала, већ су посљедица хистерије међу путницима“.

Шире се дезинформације

GAP је изјаву објавио након што су неки медији, укључујући лист Ла Хорнада, извијестили о присуству наоружаних мушкараца на аеродрому. Извор који се затекао на аеродрому рекао је да су сви одједном почели да трче, иако није било видљиве пријетње.

На друштвеним мрежама шире се и друге дезинформације, попут оне да је картел заузео аеродром и да уништава авионе. Као доказ је приложена АИ фотографија авиона у пламену.

Ел Менчо мексико картел

Свијет

Огласио се Ландау након убиства Ел Менча

Раније током дана, управа аеродрома Гвадалахара савјетовала је путницима да због „непредвиђених ситуација“ на ауто-путу према Чапали, које могу утицати на саобраћај, крену на пут раније.

Авио-компаније обустављају летове

У међувремену, Ер Канада је на мрежи Икс објавила да је „због тренутне безбједносне ситуације у Пуерто Ваљарти, која се одражава и на тамошњи аеродром, привремено обуставила данашње операције“.

„Пратимо ситуацију и у контакту смо са локалним властима које раде на рјешавању проблема“, саопштила је авио-компанија.

Ел Менчо мексико картел

Свијет

Хаос: Картел кренуо у бруталну одмазду након убиства нарко-боса, стижу језиви снимци

„Путницима се савјетује да не крећу према аеродрому осим ако статус њиховог лета на страници aircanada.com није потврђен. О промјенама у плану путовања биће директно обавијештени. Више информација подијелићемо чим буду доступне“, поручили су из Ер Канаде.

У одвојеном саопштењу, GAP је потврдио да су отказани и неки летови са аеродрома Међународни аеродром Мансанило, који се налази у сусједној држави Колима. Путницима се савјетује да контактирају своје авио-превознике како би добили најновије информације о статусу лета.

Поремећаји и у аутобуском саобраћају

Неке аутобуске линије такође су отказане или касне, вјероватно због ризика од насиља на мексичким ауто-путевима након што су чланови картела CJNG почели да реагују на смрт свог вође, за којим је била расписана потјерница и у Мексику и у Сједињеним Државама. Једна од погођених линија је она између главне аутобуске станице у Мексико Ситију и града Сан Мигел де Аљенде у држави Гванахуато.

Подијели:

Тагови :

Мексико

histerija

Аеродром

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Војска Мексика убила је данас Немесија Рубена Осегеру Сервантеса, познатог као "Ел Менчо“, вођу моћног картела "Халиско нова генерација", рекао је неименовани савезни званичник.

Свијет

Убијен "Ел Менчо", вођа Халиско картела! Рат мексичке војске и локалних бандита

12 ч

0
Шири се опасна болест: Заражено готово 10.000 особа, преминуло најмање 28

Здравље

Шири се опасна болест: Заражено готово 10.000 особа, преминуло најмање 28

1 седм

0
Експлозија цјевовода: Најмање троје мртвих

Свијет

Експлозија цјевовода: Најмање троје мртвих

1 седм

0
"Вулкан судњег дана" се пробудио: Посљедњи пут је убио на хиљаде људи, сви на опрезу

Свијет

"Вулкан судњег дана" се пробудио: Посљедњи пут је убио на хиљаде људи, сви на опрезу

1 седм

0

Више из рубрике

Огласио се Ландау након убиства Ел Менча

Свијет

Огласио се Ландау након убиства Ел Менча

10 ч

1
Хаос: Картел кренуо у бруталну одмазду након убиства нарко-боса, стижу језиви снимци

Свијет

Хаос: Картел кренуо у бруталну одмазду након убиства нарко-боса, стижу језиви снимци

10 ч

0
Зохран Мамдани

Свијет

Mамдани обуставио саобраћај у Њујорку

11 ч

0
Војска Мексика убила је данас Немесија Рубена Осегеру Сервантеса, познатог као "Ел Менчо“, вођу моћног картела "Халиско нова генерација", рекао је неименовани савезни званичник.

Свијет

Убијен "Ел Менчо", вођа Халиско картела! Рат мексичке војске и локалних бандита

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

33

Молотовљев коктел бачен на ресторан

08

33

Јак земљотрес погодио Кину

08

30

Шушка се о разводу, а ово је имовинска карта Весне и Ђолета Ђоганија

08

20

Лијек за дијабетес као нови допинг?

08

17

Славиша Стојановић више није тренер Жељезничара, екипу водио само четири утакмице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner