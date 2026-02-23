У Српској рођено девет беба

Извор:
СРНА
23.02.2026
08:07
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је девет беба, четири дјевојчице и пет дјечака, речено је Срни у породилиштима.
По три бебе рођене су у Бањалуци и Зворнику, двије у Бијељини, а једна беба у Добоју.
У Бањалуци су рођена два дјечака и једна дјевојчица, у Зворнику двије дјевојчице и дјечак, у Бијељини дјечак и дјевојчица, а у Добоју дјечак.
Порода није било у Источном Сарајеву, Приједору, Фочи, Требињу, Невесињу и Градишци.
