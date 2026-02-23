Logo
Почиње геодетско снимање терена на ауто-путу Градишка-Бањалука

23.02.2026

07:56

Почиње геодетско снимање терена на ауто-путу Градишка-Бањалука
Фото: АТВ

На дионици ауто-пута Градишка-Бањалука, поддионица Маховљанска петља-Гламочани, од данас ће се обављати петнаестодневно геодетско снимање терена ради што квалитетније припреме пројекта рехабилитације коловоза, саопштено је из "Аутопутева Републике Српске".

Прво се снима стање возне и зауставне траке у једном смјеру, на цијелој дионици, на правцу од Бањалуке до Градишке. Након тога, наставља се са снимањем претицајне саобраћајне траке, у једном смјеру, на цијелој дионици, правац Бањалука-Градишка.

Исти поступак се наставља и са саобраћајним тракама у другом смјеру, односно Градишка-Бањалука.

"За потребе израде документације потребно је обавити анализу и снимање постојеће коловозне конструкције, те утврдити потенцијалне недостатке", истиче се у саопштењу.

Возачима се скреће пажња на додатни опрез при вожњи, првенствено на дионици гдје ће се изводити радови, те да се придржавају промјењиве саобраћајне сигнализације и брзину кретања прилагоде стању на путу у периоду извођења радова.

