Преминуо Владислав Јовановић

Извор:

Танјуг

22.02.2026

20:58

Коментари:

0
Преминуо Владислав Јовановић

Бивши министар спољних послова и некадашњи амбасадор при УН Владислав Јовановић преминуо је синоћ у 93. години живота, саопштила је његова породица.

Вријеме и мјесто сахране биће накнадно објављени.

Рођен је у Житном Потоку 1933. године.

Гимназију је завршио у Београду 1951. године, а након тога је дипломирао на Правном факултету у Београду.

Дипломатску каријеру је започео 1957. године у министарству иностраних послова Југославије.

Био је шеф дипломатије у два мандата, амбасадор при УН, Турској, службовао у Бриселу, Лондону.

Четири године је провео на положају референта амбасаде у Бриселу (1960-1964), затим је био други секретар амбасаде у Анкари (1967-1971), саветник амбасаде у Лондону (1975-1979).

Био је амбасадор СФРЈ у Турској од 1985. до 1989. године.

Водио је неколико делегација Југославије на мировним и другим преговорима током деведесетих година прошлог вијека.

Владислав Јовановић

diplomata

