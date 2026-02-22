Logo
Large banner

Преминуо Мирослав Здравковић, бивши посланик и потпредсједник Скупштине Србије

22.02.2026

20:02

Коментари:

0
Преминуо Мирослав Здравковић, бивши посланик и потпредсједник Скупштине Србије

Магистар правних наука Мирослав Здравковић, некадашњи народни посланик и потпредсједник Скупштине Србије, преминуо је у Лесковцу у 91. години живота.

Здравковић је рођен 1935. године у Каштавару у општини Лесковац.

Врло активно је учествовао у обнови и изградњи земље послије Другог свјетског рата кроз омладинске радне акције. Учествовао је у изградњи Новог Београда 1949. године, пруге Бања Лука-Добој 1951. године, хидроцентрале на Власини 1952. године, изградњи ауто-пута Братство-Јединство 1960. године гдје је био и командант Лесковачке омладинске радне бригаде која је за изванредне резултате одликована Орденом рада првог реда, пише портал stav.life.

Обављао је значајне и одговорне функције у друштвено-политичком, културном и јавном животу. Био је секретар и предсједник Општинског комитета Народне омладине и члан Среског комитета Народне омладине, секретар Општинског комитета СКС Брестовац и члан Среског комитета СКС Лесковац, секретар Општинског одбора ССРН Лесковац, предсједник Вијећа друштвених делатности Скупштине општине Лесковац од 1969. до 1972. године, члан Централног комитета СКС Србије, предсједник Скупштине Општине Лесковац од 1982. до 1984. године, члан Извршног одбора ОО СПС Лесковац, делегат у Скупштини Србији и Скупштини СФРЈ, народни и савезни посланик у више сазива Скупштине Србије и Скупштине СФРЈ и СРЈ од 1990. до 1997. године, потпредсједник Скупштине Србије од 1995. до 1997. године, предсједник Одбора за правосуђе и управу Скупштине Србије, предсједник Законодавноправне комисије Скупштине СФРЈ и СРЈ у два мандата, предсједник Савјета Технолошког факултета у Лесковцу, члан Савјета Филозофског и Правног факултета у Нишу, директор Радио станице у оснивању у Лесковцу, предсједник Издавачког савјета локалног листа "Наша реч", председник Скупштине Фондације "Коста Стаменковић", секретар Окружног одбора СУБНОР-а Јабланичког округа и члан Републичког одбора СУБНОР-а.

Био је награђен Медаљом за изванредне заслуге у развоју Лесковца, Сребрним знаком Унивезитета у Нишу, Златном значком Народне одбране и Златном значком цивилне заштите Републике Србије.

Мирослав Здравковић биће сахрањен 23. фебруара у 13 сати на Светоилијском гробљу.

Подијели:

Тагови :

Мирослав Здравковић

Leskovac

Скупштина Србије

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Опроштај од младе мајке троје дјеце погинуле у тешкој несрећи: Живот је изгубила наша драга Сања док се враћала кући

Србија

Опроштај од младе мајке троје дјеце погинуле у тешкој несрећи: Живот је изгубила наша драга Сања док се враћала кући

9 ч

0
Коверта за бабине изазвала расправу: "Каква су то измишљања?!"

Србија

Коверта за бабине изазвала расправу: "Каква су то измишљања?!"

9 ч

0
Вук Николов медаља олимпијада

Србија

Вуку златна медаља и титула апсолутног побједника Математичке олимпијаде у САД

10 ч

0
Љекари јој се боре за живот: Жена са метком у глави нађена у стану

Србија

Љекари јој се боре за живот: Жена са метком у глави нађена у стану

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

58

Преминуо Владислав Јовановић

20

50

Пјевач одгађа све наступе због тешке болести: "Прошао сам кроз пакао"

20

40

Сутра почиње Васкршњи пост: Траје 48 дана, а овога се обавезно треба придржавати

20

27

Станковић: Можда смо могли и гол више да дамо

20

24

"Игра престола" добија наставак који објашњава ко је Луди краљ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner