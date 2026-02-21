Logo
Љекари јој се боре за живот: Жена са метком у глави нађена у стану

Извор:

Блиц

21.02.2026

21:53

Фото: Танјуг

У једном стану у општини Палилула у Београду јуче је пронађена жена (62) у бесвјесном стању са тешком повредом главе нанијетом ватреним оружјем.

Према незваничним информацијама, сумња се да је жена покушала да одузме себи живот.

На лице мјеста одмах су упућене екипе Хитне помоћи и полиције.

– Затечена је без свијести, са тешком повредом главе. Хитна помоћ је реаговала у најкраћем року и превезла је у Ургентни центар – наводи извор упознат са случајем.

Метак остао у глави, љекари јој се боре за живот

Незванично, жена је примљена у изузетно тешком стању, пише Блиц.

Метак је, према првим информацијама, остао у глави, а љекари јој се од јуче боре за живот.

– Повреде су животно угрожавајуће. Пацијенткиња је под сталним надзором љекара и предузимају све мјере како би је одржали у животу – каже извор.

Таг :

pokušaj samoubistva

