Љекари јој се боре за живот: Жена са метком у глави нађена у стану

Извор:
Блиц
21.02.2026
21:53
Коментари:0
У једном стану у општини Палилула у Београду јуче је пронађена жена (62) у бесвјесном стању са тешком повредом главе нанијетом ватреним оружјем.
Према незваничним информацијама, сумња се да је жена покушала да одузме себи живот.
На лице мјеста одмах су упућене екипе Хитне помоћи и полиције.
– Затечена је без свијести, са тешком повредом главе. Хитна помоћ је реаговала у најкраћем року и превезла је у Ургентни центар – наводи извор упознат са случајем.
Незванично, жена је примљена у изузетно тешком стању, пише Блиц.
Метак је, према првим информацијама, остао у глави, а љекари јој се од јуче боре за живот.
– Повреде су животно угрожавајуће. Пацијенткиња је под сталним надзором љекара и предузимају све мјере како би је одржали у животу – каже извор.
Најновије
Најчитаније
23
30
23
23
23
13
21
53
21
43
Тренутно на програму