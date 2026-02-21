Logo
Обрадовић након освајања Купа: Један од најдражих трофеја у каријери

Аутор:

Никола Лучић

21.02.2026

23:13

Фото: ATV

Тренер кошаркаша Црвене звезде Саша Обрадовић био је презадовољан након освајања трофеја у Купу Радивоја Кораћа.

Звезда је у финалу декласирала Мегу и заслужено освојила шести узастопни пехар.

„Захваљујем се свим људима који су ми пружили прилику да будем тренер Звезде. Иако сам у неколико земаља освајао трофеје, овај ми је један од најдражих и најсјајнијих у каријери. Посебну захвалност дугујем стручном штабу на великом раду и посвећености. Хвала и публици на изванредној подршци, упркос тешком и згуснутом распореду успјели смо да издржимо. Физички је било изузетно захтјевно, али смо показали карактер", рекао је Обрадовић послије утакмице.

Звезда се сада окреће најважнијем дијелу сезоне и борби за пласман у наредну фазу Евролиге.

