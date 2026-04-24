Вујић: Елез пуштен након што је одлежао казну

Дарко Елез или било који други осуђеник не би био пуштен из затвора да суд није констатовао да је издржао казну на коју је био осуђен, рекао је за АТВ министар правде Србије Ненад Вујић.
На питање како је Елез за пет година одлежао затворску казну од 20 година затвора која му је 2021. изречена у БиХ Вујић каже да постоје одређена правна правила која судови морају поштовати.
”То није само пет година откако је он био у Републици Србији. Наравно судови су ти који воде рачуна о томе и сигурно је одлежао ону затворску казну на коју је био осуђен. У то имате урачунавање притвора, боравка у притворској јединици, издржавање казне која је била изречена у БиХ и издржавање казне која је спроведена у Србији”, рекао је Вујић.
Дарко Елез пуштен из затвора као слободан човјек!
Он каже да се, без обзира на које је кривично дјело неко осуђен, мора водити рачуна и о правима која се гарантују лицима која су осуђена и која морају издржавати затворску казну.
”Судије су надлежне за контролу казне и сигурно нико никог не би пустио из затвора да суд није констатовано да је одлежао, односно издржао затворску казну на коју је осуђен”, истакао је Вујић.
Он каже да грађани често могу бити збуњени због англосаксонског система у којем се казне за свако дјело математички сабирају.
”У цијелој Европи тога нема, јер се изриче јединствена казна које не може бити већа од прописаног законског максимума за одређену врсту кривичних дјела. Ако је прописана казна 20 или 40 година, када се обједини она не може бити изнад прописаног законског максимума. Неко ће рећи да постоји и доживотна казна. Да, постоји, али само за одређена кривична дјела”, рекао је Вујић.
Србија
19 ч0
Србија
1 д1
Србија
1 д0
Србија
1 д0
Најновије
14
08
14
02
14
02
13
56
13
50
