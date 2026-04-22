МУП позвао на опрез: Могућа крађа преко лажних казни

На бројеве телефона грађана Србије стижу СМС преваре, под лажним именом Министарства унутрашњих послова Управе саобраћајне полиције.
У спорној СМС поруци, говори се о наводном саобраћајном прекршају, за који је потребно платити казну у року од 24 часа.
На самом почетку СМС поруке, наводи се како је послата у име Министарства унутрашњих послова - еУправе.
"Обавјештење о прекршају: Ваш прекршај коришћења електронског уређаја током вожње је забиљежен радаром и унијет у систем. Имате 48 сати да добијете попуст од 50% на казну. Препоручујемо вам да одмах ријешите овај проблем", наводи се у поруци.
Даље су наведени наводни могући начини плаћања, а између осталих, као препоручен наведена је званична платформа за плаћање еУправа и у прилогу је остављен линк.
Позивни број са ког је послата ова порука, гласи +63 и припада Филипинима.
Како није први пут да се догађају СМС преваре под лажним именом МУП-а, надлежни су упозорили грађане на злоупотребу личних података и назива државних органа.
Како су истакли, званична комуникација МУП-а са грађанима у вези са саобраћајним прекршајима врши се искључиво преко портала еУправа, путем услуге електронског сандучета, а никако путем СМС порука.
"Позивамо грађане да не отварају сумњиве линкове из СМС порука, не уносе личне и банкарске податке на непровјереним сајтовима и да све информације провјеравају искључиво преко портала еУправа или надлежних организационих јединица МУП-а. Министарство унутрашњих послова наставиће да предузима мјере ради заштите грађана и спречавања злоупотреба", наводе из МУП.
