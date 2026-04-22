Маскирна униформа и шљем са камером: Хапшење у Србији због ратовања у украјинској војсци

У Србији је, због учешћа у рату у страној држави, ухапшен 20-годишњи младић код којег је пронађена пратећа документација о ступању у службу у украјинској војсци.
Приликом хапшења код осумњиченог чији су иницијали Ф.Ђ. пронађена је војна књижица украјинске војске, комплетна маскирна униформа са обиљежјима украјинске војске, шљем са уграђеном камером.
Он је ухапшен због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело учествовање у рату или оружаном сукобу у страној држави, саопштено је из МУП Србије, а преноси Срна.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.
Хапшење су по налогу Вишег тужилаштва у Београду извршили припадници МУП-а, УКП, Службе за борбу против тероризма и Безбједносно-информативне агенције.
