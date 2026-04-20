Објављен снимак сурове обуке САЈ: Погледајте како тренирају српски специјалци

20.04.2026 14:37

Припадници САЈ Србије на вјежби
Фото: Instagram/MUP Srbije

Припадници Министарства унутрашњих послова Србије објавили су нове снимке обуке Специјална антитерористичка јединица, на којима се види интензиван тренинг и припрема за најзахтјевније задатке у заштити државе и грађана.

На званичној Инстаграм страници МУП-а приказани су кадрови са вјежби и теренских обука, током којих припадници САЈ-а пролазе кроз различите сценарије - од руковања оружјем, преко спасилачких акција, до боравка и дјеловања у неприступачним и екстремним условима.

Обука у свим условима и на захтјевним теренима

На снимку се може видјети како припадници јединице тренирају на тешким теренима и у различитим временским условима, уз стално унапређивање физичке спремности кроз напорне вјежбе издржљивости.

Поред физичке и тактичке обуке, сваки припадник пролази и тест опште информисаности, што је дио шире селекције и припреме за рад у овој елитној јединици. На крају обуке, пред заставом Србије полаже се заклетва.

"Без компромиса у мисији"

Уз објављени видео стоји порука: "Без грешке у дрилу, без компромиса у мисији. Специјална антитерористичка јединица - елита која дјелује када је најтеже".

Из МУП-а поручују да се континуираним тренинзима и усавршавањем обезбјеђује спремност јединице за извршење свих задатака у циљу заштите безбједности грађана и државе.

