Суд пустио осумњиченог за педофилију из Брчког на слободу: Полиција га поново ухапсила

Полиција Брчко дистрикта поново је ухапсила лице осумњичено за педофилију, којем претходно Основни суд у Брчком није одредио притвор.
Подсјећамо, лице је ухапшено 17. априла због сумње да је починио кривично дјело "Полни однос са дјететом млађим од 15 година“, а Суд ми након саслушања није одредио притвор.
Скандалозно понашање суда у Брчком: Осумњичени за обљубу дјетета пуштен на слободу
"Након обавјештења дежурном тужиоцу и пријема извјештаја о почињеном кривичном дјелу из члана 207д. став 4) у вези са ставом 1) и 2) Кривичног закона Брчко дистрикта БиХ, Полиција Брчко дистрикта БиХ је под надзором Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ провела цијели низ истражних мјера и радњи којима је потврђено постојање основа сумње да је лице М.Р. (49) из Брчког извршило квалификовани облик кривичног дјела „Полни однос са дјететом млађим од 15 година“.
Лице М.Р. (49) лишено је слободе на дан 17. април 2026. године, те након извршеног испитивања, Тужилаштво Брчко дистрикта БиХ поднијело је дана 18. априла 2026. године надлежном суду приједлог за одређивање притвора на основу члана 132. став 1) тачка б) Закона о кривичном поступку Брчко дистрикта БиХ због постојања нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке.
Основни суд Брчко дистрикта БиХ на рочишту од дана 19. априла 2026. године одбио је приједлог за одређивање притвора лицу М.Р. (49), али Тужилаштво Брчко дистрикта БиХ до тренутка давања овог саопштења није запримило писани отправак рјешења. Након пријема рјешења сасвим је извјесно да ће Тужилаштво Брчко дистрикта БиХ на исто изјавити жалбу, речено је из Тужилаштва.
Како наводе, након тога је осумњичени поново ухапшен.
"Имајући у виду могуће посљедице овог тешког кривичног дјела као и чињеницу да би пуштање на слободу именованог лица резултирало стварном пријетњом нарушавања јавног реда, Полиција Брчко дистрикта БиХ је уз сагласност Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ сходно својим законским овлаштењима поново лишила слободе лице М.Р. (49), након чега ће се одлучити о даљим процесним радњама у складу са Законом о кривичном поступку Брчко дистрикта БиХ", наводе из Тужилаштва и додају:
"Опреза ради, имајући у виду законске одредбе код поступања у кривичним предметима против учинилаца кривичних дјела на штету дјеце и малољетника, али и универзална права дјетета, поново подсјећамо на обавезу посебно обазривог поступања у овом случају.
