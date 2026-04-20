„Цица убица“ догодине на слободи: Једног вјереника изрешетала, другог избола ножем

Јасмина Антонијевић, коју су медији прозвали “Црна Јасмина”, шест година је провела у затвору због убиства вјереника Александра Пауновића (22), званог Мали Паун. 2000. године, а 2014. је ухапшена због новог убиства.
Тог пута жртва је био њен момак Милан Томовић (38). Такође су је звали и “Цица убица”.
Прва жртва ове жене био је Мали Паун, који је постао познат по томе што је 18. октобра 1994. године убио Дејана Марјановића. Званог Шабан – некрунисаног краља Звездаре, који је важио за жестоког момка.
Иначе, Мали Паун био је кум Дејану Марјановићу, а кад је извршио убиство, имао је само 15 година.
Пауновић бива осуђен на 6 година малољетничког затвора. А суд је његов поступак оквалификовао као “убиство на мах”.
Пауновићу је након двије године одслуженог затвора укинута пресуда. Он бива пуштен да се брани са слободе.
Међутим, на поновном суђењу добија 4 године затворске казне.
Прије одласка у затвор, Пауновића је усмртила његова вјереница Јасмина. Њих двоје су се вјерили само 4 дана раније.
Антонијевић је тад након убиства, изјавила да је Пауновић, с којим се вјерила четири дана прије убиства, свакодневно шамарао и тукао.
Претукао је прије кобног дана десетак пута, једном чак и бејзбол палицом.
На лијевој подлактици јој је урезао слово П, а имао је обичај и да испали метак из пиштоља поред ње, причала је Јасмина у истрази.
Дио њене изјаве у истражном поступку описује моменат убиства, тада је она рекла:
„Вече прије убиства био је нервозан због мог телефонског позива. А кобног дана ми је наредио да затворим прозор и рекао ми: “Сада ћемо да ријешимо ово заувијек!”. Уплашила сам се и узела његов пиштољ. Када је кренуо према мени“, пуцала сам.
Видјевши, како је навела, његов убилачки поглед и осмијех, запуцала је и пуцала све док се пиштољ није закочио.
Пошто је пао на врата, није могла да изађе из стана на Црвеном крсту, већ је искочила кроз прозор.
Јасмина бива осуђена на 6 година затвора. Тада јој је изречена и мјера обавезног лијечења од наркоманије.
Прије самог одласка у затвор, променила је презиме Антонијевић у Цветковић. Након одслужене затворске казне, о њој се није чуло ништа све до октобра 2014. године, када је починила ново убиство.
Ново убиство се догодило у октобру 2014. године у београдском насељу Миљаковац.
Јасмина је у том тренутку била већ више од седам година на слободи и у вези са Миланом Томовићем. Њега је тада у стану његовог пријатеља Владимира Петровића, убила убодом ножа.
Комшије су тада тврдиле да су њих двоје често посјећивали Петровића и да су свакодневно сједили у парку испред зграде. Злочину је претходила жустра свађа. Комшије су навеле да се галама чула још од раних вечерњих сати.
Цветковићева је након убиства позвала полицију, а потом побјегла из стана.
Ухапшена је неколико сати касније у кући рођака у насељу Вранић, у околини Београда.
– Жао ми је, кајем се што сам убила Милана! Много сам га вољела!Витлала сам ножем ка њему, а онда сам изашла из стана. Нисам ни знала да сам га убола... – овим ријечима се наводно у тужилаштву правдала Јасмина Цветковић те 2014. године одмах након хапшења. Тада је рекла да је Милана Томовића познавала дуже од 20 година и да су у вези били око годину дана.
– Двапут ме претукао. За то вријеме ме је двапут озбиљно претукао. Хтио је да имамо дијете, па сам скупљала паре за вјештачку оплодњу. У петак је требало да одем код љекара да дам крв. У четвртак ме је позвао пијан. Желио је да се видимо, а кад смо се нашли, почео је да пријети да ће ме убити. На Бањици је насрнуо на мене и тукао ме је, али сам наставила да идем с њим – рекла је Јасмина.
– Заједно смо се надрогирали, а онда смо отишли у стан Владимира Петровића и тамо се опет посвађали. Ударио ме је столицом у леђа, зграбио нож и кренуо на мене. Ја сам му потурила столицу. Нож му је испао, а ја сам га подигла – наводно је рекла Јасмина и истакла да је у том тренутку изашла из стана.
– Владимир је тада дотрчао и рекао ми да је Милан убоден. Ја сам телефоном позвала пријатеља, који ме је потом одвезао у Вранић. Била сам код њега, а ујутру се предала – испричала је Јасмина.
Тренутно је иза решетака, јер ју је Виши суд у Београду осудио 2016. године на 13 година затвора због убиства Томовића. А због злочина које је починила у јавности је добила надимак Црна Јасмина и Цица убица, преноси Рикошетрс
