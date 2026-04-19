Тешка несрећа на ауто-путу "9. јануар": Погинуо мотоциклиста, познат идентитет

У саобраћајној несрећи на ауто-путу "9. јануар" смртно је страдао мотоциклиста Миленко Б., потврђено је за портал Провјерено.

Несрећа се догодила око 11.50 часова на ауто-путу "9. јануар" на дијелу Прњавор - Бањалука. У несрећи су учествовали аутомобил и мотор, а возач мотора слетио је са пута. Хроника Тежак удес на аутопуту Бањалука-Добој Након несреће, саобраћај је потпуно обустављен, а увиђај обављају полицијски службеници. (Провјерено)

