Тешка несрећа на ауто-путу "9. јануар": Погинуо мотоциклиста, познат идентитет

Аутор:АТВ
У саобраћајној несрећи на ауто-путу "9. јануар" смртно је страдао мотоциклиста Миленко Б., потврђено је за портал Провјерено.
Несрећа се догодила око 11.50 часова на ауто-путу "9. јануар" на дијелу Прњавор - Бањалука. У несрећи су учествовали аутомобил и мотор, а возач мотора слетио је са пута.
Тежак удес на аутопуту Бањалука-Добој
Након несреће, саобраћај је потпуно обустављен, а увиђај обављају полицијски службеници.
