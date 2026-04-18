Тешка несрећа на аутопут 9. јануар: Погинуо мотоциклиста

Аутор:Славиша Ђурковић
Коментари:0
У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила на ауто-путу 9. јануар на подручју Добоја погинуо је мотоциклиста, сазнаје АТВ.
"На ауто-путу на подручју града Добоја, данас 18.04.2026. године, око 15,05 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовао мотоцикл марке „Kawasaki“ којим је управљало лице иницијала М.К. са подручја града Добоја.
У овој саобраћајној незгоди лице иницијала М.К. је смртно страдало на лицу мјеста", саопштено је из полиције.
Увиђај лица мјеста врше полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој, а истим руководи дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
18
24
18
12
17
56
17
53
17
43
Тренутно на програму