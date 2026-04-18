Тешка несрећа на аутопут 9. јануар: Погинуо мотоциклиста

Аутор:

Славиша Ђурковић
18.04.2026 18:12

Полиција Републике Српске
Фото: ATV

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила на ауто-путу 9. јануар на подручју Добоја погинуо је мотоциклиста, сазнаје АТВ.

"На ауто-путу на подручју града Добоја, данас 18.04.2026. године, око 15,05 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовао мотоцикл марке „Kawasaki“ којим је управљало лице иницијала М.К. са подручја града Добоја.

У овој саобраћајној незгоди лице иницијала М.К. је смртно страдало на лицу мјеста", саопштено је из полиције.

Увиђај лица мјеста врше полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој, а истим руководи дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.

Прочитајте више

Пуцњава у Кијеву, полиција се крије иза транспортног возила

Свијет

Пуцњава у Кијеву: Има мртвих, велика драма на улицама

42 мин

0
Храна за бебе хитно повучена из продаје: Опасна супстанца пронађена у производу

Свијет

Храна за бебе хитно повучена из продаје: Опасна супстанца пронађена у производу

52 мин

0
Додик: Ово је успјех за све нас који цијенимо труд и рад

Република Српска

Додик: Ово је успјех за све нас који цијенимо труд и рад

1 ч

0
Немања Мајдов са сребреном медаљом

Остали спортови

Мајдов након медаље: Слава Богу, поздрав за све моје Србе

1 ч

0

Више из рубрике

Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Аутом ударио пјешака у жељи да га убије: Ухапшен 28-годишњак

2 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Укупно 157 жртава насиља у породици за 14 мјесеци

4 ч

0
Ватрогасци извлаче возача из аутомобила након саобраћајне незгоде

Хроника

Саобраћајна несрећа у Бањалуци, интервенисало девет ватрогасаца, извлачили возача

4 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Инцидент у Новој Тополи: Родитељ напао ученика у школском дворишту, интервенисала полиција

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

24

Једна особа погинула у експлозији на западу Њемачке

18

12

Тешка несрећа на аутопут 9. јануар: Погинуо мотоциклиста

17

56

Снажан земљотрес у Тихом океану

17

53

Пуцњава у Кијеву: Има мртвих, велика драма на улицама

17

43

Храна за бебе хитно повучена из продаје: Опасна супстанца пронађена у производу

