Пуцњава у Кијеву: Има мртвих, велика драма на улицама

У Холосијивском округу у Кијеву, непознати нападач отворио је ватру на људе, након чега су надлежни органи хитно реаговали и покренули специјалну операцију за хапшење осумњиченог.
Према прелиминарним подацима, једна особа је преминула, док је неколико других рањено.
Тачан број повријеђених се још увијек утврђује. На лице мјеста су упућене полицијске снаге и специјалне јединице КОРД.
Према наводима полиције, у току је специјална акција хапшења нападача.
Ситуација је под контролом, а све околности инцидента се испитују.
Полицијски службеници настављају рад на лицу мјеста и брину о јавној безбједности, док се мотиви и детаљи инцидента разјашњавају.
Информације о убијенима и повријеђенима се провјеравају, те је могуће да ће се ти бројеви мијењати.
Полицијске јединице настављају операцију хапшења осумњиченог, а истражне радње ће помоћи да се утврди комплетан слијед догађаја и узрок инцидента.
Даље званичне информације очекују се након завршетка истражних процедура.
