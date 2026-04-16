Медведев објавио потенцијалне мете у Европи: Једна близу БиХ

АТВ
16.04.2026 17:11

Радник пере противавионски топ из совјетског доба изложен испред Музеја артиљерије у Санкт Петербургу, Русија, понедjељак, 13. априла 2026.
Фото: Tanjug/AP/Dmitri Lovetsky

Бивши руски предсједник Дмитриј Медведев упутио је нову пријетњу Европи. Овог пута је рекао да списак производних погона повезаних са Украјином, раштрканих широм Европе, који је објавила руска војска, треба посматрати као списак могућих мета.

Руско Министарство одбране објавило је списак раније у четвртак, тврдећи да западни савезници Кијева планирају да значајно повећају производњу дронова дугог домета за нападе на Русију. Војска је упозорила да би такав потез могао додатно да увуче европске земље укључене у пројекат у директан сукоб са Москвом.

Медведев, који тренутно обавља функцију замјеника предсједника Савјета безбједности Русије, позвао је европске земље да озбиљно схвате поруке.

„Саопштење руског Министарства одбране мора се схватити дословно: листа европских фабрика које производе дронове и другу опрему је такође листа потенцијалних мета руских оружаних снага. Када ће ови удари постати стварност зависи од даљег развоја догађаја. Спавајте мирно, европски партнери!“, написао је бивши председник на друштвеној мрежи X.

Према подацима Министарства одбране, неколико фабрика повезаних са производњом дронова за Украјину налази се у Уједињеном Краљевству, Њемачкој, Данској, Холандији, Летонији, Литванији, Чешкој, Финској и Пољској.

Мапа прозиводње
Мапа прозиводње

Идентификоване су и локације које производе компоненте за беспилотне летјелице намијењене Украјини, а налазе се у Италији, Турској, Шпанији, Њемачкој, Чешкој и Израелу.

Једна од њих је и Венеција која је најближа локација БиХ.

Русија

Дмитриј Медведев

Оружје

Украјина

пријетња

Коментари (0)
Прочитајте више

Вакцина

Наука и технологија

Русија најављује вакцину против алергије на полен брезе

4 ч

0
Дмитриј Медведев

Свијет

Медведев упозорио: Европска постројења за дронове су потенцијалне мете

1 д

0
Потврђено: Путин путује у Индију!

Свијет

Потврђено: Путин путује у Индију!

1 д

0
Мариа Захарова

Свијет

Захарова: Комплекс бијелог човјека и сопствене изузетности спрјечава Запад да се покаје за своје гријехе

1 д

0

Више из рубрике

Предсједник Француске Емануел Макрон

Свијет

Макрон поручио тинејџерима: Искључите телефоне и читајте

3 ч

0
Провалник у Филаделфији

Свијет

Поставила камеру у двориште и остала без даха: Овај призор никада неће заборавити!

4 ч

0
Евро паре новац

Свијет

Милијардер отплатио студентски дуг цијелој генерацији на колеџу

5 ч

0
Конвој америчких камиона и оклопних возила напуштају базу Qasrak, највеће америчко упориште у провинцији Хасаках, остављајући иза себе призоре који симболизују крај њиховог присуства у овом дијелу Сирије.

Свијет

Након 12 година: Посљедњи конвој америчке војске напустио Сирију

5 ч

0

19

51

Меси купио фудбалски клуб!

19

47

Инфлуенсер прозвао Станивуковића због сјече стабала на Врбасу: Па је*о ја мајку, ко сте ви људи?

19

34

Цеца помогла да се роди! Јован Пејић јавно проговорио: Ја сам дијете из епрувете

19

32

Отворен сајам туризма у Бијељини

19

30

Колико ће коштати нови вртић у Градишци?

