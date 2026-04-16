Медведев објавио потенцијалне мете у Европи: Једна близу БиХ

Бивши руски предсједник Дмитриј Медведев упутио је нову пријетњу Европи. Овог пута је рекао да списак производних погона повезаних са Украјином, раштрканих широм Европе, који је објавила руска војска, треба посматрати као списак могућих мета.
Руско Министарство одбране објавило је списак раније у четвртак, тврдећи да западни савезници Кијева планирају да значајно повећају производњу дронова дугог домета за нападе на Русију. Војска је упозорила да би такав потез могао додатно да увуче европске земље укључене у пројекат у директан сукоб са Москвом.
Медведев, који тренутно обавља функцију замјеника предсједника Савјета безбједности Русије, позвао је европске земље да озбиљно схвате поруке.
Russian Defense Ministry’s statement must be taken literally: the list of European facilities which make drones & other equipment is a list of potential targets for the Russian armed forces. When strikes become a reality depends on what comes next. Sleep well, European partners!— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 15, 2026
„Саопштење руског Министарства одбране мора се схватити дословно: листа европских фабрика које производе дронове и другу опрему је такође листа потенцијалних мета руских оружаних снага. Када ће ови удари постати стварност зависи од даљег развоја догађаја. Спавајте мирно, европски партнери!“, написао је бивши председник на друштвеној мрежи X.
Према подацима Министарства одбране, неколико фабрика повезаних са производњом дронова за Украјину налази се у Уједињеном Краљевству, Њемачкој, Данској, Холандији, Летонији, Литванији, Чешкој, Финској и Пољској.
Идентификоване су и локације које производе компоненте за беспилотне летјелице намијењене Украјини, а налазе се у Италији, Турској, Шпанији, Њемачкој, Чешкој и Израелу.
Једна од њих је и Венеција која је најближа локација БиХ.
