Милијардер отплатио студентски дуг цијелој генерацији на колеџу

Милијардер и филантроп Роберт Смит отплатио је својевремено студентски дуг цијелој генерацији колеџа Морхаус, у износу од 40 милиона долара.
Око 400 дипломаца колеџа Морхаус у Атланти, у америчкој савезној држави Џорџија, добило је тако неочекивано велики поклон за крај школовања.
Прије него што је студентима отплатио дуг, овај технолошки инвеститор је истом колеџу донирао 1,5 милиона долара.
Морхаус је традиционално „црначки” колеџ, на коме су студирали и борац за људска права Мартин Лутер Кинг, редитељ Спајк Ли и глумац Семјуел Л. Џексон.
