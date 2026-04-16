Милијардер отплатио студентски дуг цијелој генерацији на колеџу

Аутор:

АТВ
16.04.2026 14:21

Коментари:

0
Евро паре новац
Фото: Markus Spiske/Pexels

Милијардер и филантроп Роберт Смит отплатио је својевремено студентски дуг цијелој генерацији колеџа Морхаус, у износу од 40 милиона долара.

Око 400 дипломаца колеџа Морхаус у Атланти, у америчкој савезној држави Џорџија, добило је тако неочекивано велики поклон за крај школовања.

Прије него што је студентима отплатио дуг, овај технолошки инвеститор је истом колеџу донирао 1,5 милиона долара.

Морхаус је традиционално „црначки” колеџ, на коме су студирали и борац за људска права Мартин Лутер Кинг, редитељ Спајк Ли и глумац Семјуел Л. Џексон.

(РТЦГ)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

