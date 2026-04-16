Министар енергетике Аустрије: У мају се очекује несташица дизела и керозина у Европи

Министар енергетике Аустрије Волфганг Хатмансдорфер упозорио је да ће, због сукоба у Ирану, у мају доћи до несташица дизела и керозина у Европи, али је најавио да ће осигурати снабдјевеност државним резервама, уколико то буде потребно.
- Прекиди у испорукама посљедњих седмица ће такође стићи до Европе са временским закашњењем - рекао је Хатмансдорфер новинарима у Њу Делхију, преноси портал Ое24.
Хатмансдорфер је навео да ће Европи недостајати пет одсто дизела и 15 одсто керозина због смањених испорука, нагласивши да ће то имати "утицај на цијену".
Хатмансдорфер, који је у делегацији аустријског канцелара Кристијана Штокера у званичној посјети Индији, навео је да се Аустрија спрема за најгори могући сценарио у вези са несташицом горива.
- Сигурно снабдијевање горивом је главни приоритет - рекао је Хатмансдорфер, наводећи да до сада није кориштено гориво из државних резерви.
Он је истакао да сада треба да се промијени понашање потрошача и да би сви требало да размотре гдје може да се уштеди енергија. Најавио је да ће разговарати о даљим мјерама уколико дође до несташице горива.
Хатмансдорфер је нагласио да обавезна резерва за ванредне ситуације може да се дистрибуира само аустријским купцима, одговарајући на питање да ли је могуће и ограничавање продаје горива за возила са страним регистарским таблицама.
Штокер је, међутим, изразио скептицизам у вези са тим питањем, наводећи да су то "рецепти који никада не функционишу".
(Танјуг)
