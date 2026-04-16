Затвара се најлуксузнији хотел

Луксузни хотел Бурј Ал Араб у Дубаију биће затворен током велике 18-мјесечне обнове, рекао је члан особља хотела.
То је прва обнова од отварања 1999. године, и то у вријеме када је туризам у региону успорен због америчко-израелског рата са Ираном.
У саопштењу власника, хотелског ланца Јумеирах Гроуп, наводи се да ће се радови изводити у фазама током отприлике 18 мјесеци, а водиће их париски архитекта ентеријера Тристан Ауер. Није прецизирано да ли ће објекат бити затворен током обнове.
Члан особља рекао је да хотел гостима са резервацијама током радова нуди алтернативни смјештај у оближњим хотелима, те да је период затварања подложан промјенама.
Хотел у облику једра, једна од најпознатијих знаменитости Дубаија и водећи објекат Јумеирах Гроуп, претрпио је штету када су крхотине након пресретања иранског напада дроном погодиле његову фасаду почетком марта.
„Дуго очекивани“ радови нису повезани са инцидентом у марту, рекао је запослени. Јумеирах Гроуп, чије је сједиште у Уједињеним Арапским Емиратима, у свом саопштењу није повезала пројекат са ратом.
Међутим, вријеме обнове је значајно јер је сукоб наштетио путовањима у Дубаи, уз поремећаје летова који утичу на УАЕ и упозорења луксузних компанија на притисак на профит због слабљења потражње пише Каматица.
