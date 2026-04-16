Logo
Large banner

Затвара се најлуксузнији хотел

Аутор:

АТВ
16.04.2026 13:13

Коментари:

0
Катанац врата капија
Фото: Bich Tran/Pexels

Луксузни хотел Бурј Ал Араб у Дубаију биће затворен током велике 18-мјесечне обнове, рекао је члан особља хотела.

То је прва обнова од отварања 1999. године, и то у вријеме када је туризам у региону успорен због америчко-израелског рата са Ираном.

У саопштењу власника, хотелског ланца Јумеирах Гроуп, наводи се да ће се радови изводити у фазама током отприлике 18 мјесеци, а водиће их париски архитекта ентеријера Тристан Ауер. Није прецизирано да ли ће објекат бити затворен током обнове.

Члан особља рекао је да хотел гостима са резервацијама током радова нуди алтернативни смјештај у оближњим хотелима, те да је период затварања подложан промјенама.

Погођен на почетку рата са Ираном

Хотел у облику једра, једна од најпознатијих знаменитости Дубаија и водећи објекат Јумеирах Гроуп, претрпио је штету када су крхотине након пресретања иранског напада дроном погодиле његову фасаду почетком марта.

Тврде да обнова нема везе са нападом

„Дуго очекивани“ радови нису повезани са инцидентом у марту, рекао је запослени. Јумеирах Гроуп, чије је сједиште у Уједињеним Арапским Емиратима, у свом саопштењу није повезала пројекат са ратом.

Међутим, вријеме обнове је значајно јер је сукоб наштетио путовањима у Дубаи, уз поремећаје летова који утичу на УАЕ и упозорења луксузних компанија на притисак на профит због слабљења потражње пише Каматица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хотел

Дубаи вести

реновирање

затварање

Туризам

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

41

Ови хороскопски знакови мрзе када ствари не иду по њиховом

16

36

Ово може само у БиХ: Назвао полицију да пријаву швалерацију

16

29

Бернардо Силва напушта Сити и прелази у Јувентус

16

26

Макрон поручио тинејџерима: Искључите телефоне и читајте

16

11

Земљотрес у Црној Гори, осјетило се и у БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner