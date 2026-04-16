Ухапшен Бањалучанин због провале у приватну кућу

Бањалучанин З.К. ухапшен је због сумње да је провалио у приземље приватне куће из које је украо убодну пилу.
У ПУ Бањалука наводе да су полицијски службеници оперативним радом идентификовали и ухапсили З.К. због сумње да је починио кривично дјело тешка крађа.
”З.К. се сумњичи да је 31. марта провалио у приземље породичне куће у Бањалуци, одакле је украо убодну пилу. Украдена пила је пронађена и враћена власнику”, саопштила је ПУ Бањалука.
Након комплетирања предмета против З.К. ће бити поднесен извјештај Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци о почињеном кривичном дјелу.
